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هيئة تنظيم سوق العمل: 1,642 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 83 مخالفا خلال أسبوع

11/25/2024 9:05:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,642 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نوفمبر 2024، وأسفرت عن ضبط 24 عاملاً مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 83 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 1,614 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 28 حملة تفتيشية مشتركة، منها 20 حملة في محافظة العاصمة، و3 حملات في كل من محافظة المحرّق والمحافظة الجنوبية، وحملتين في المحافظة الشمالية، منوهةً بمشاركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على 17506055.

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