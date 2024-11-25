«هيلتون» توقع اتفاقية لافتتاح أول فندق لعلامتها الفاخرة "سيجنيا باي هيلتون" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) من المقرر افتتاح "سيجنيا باي هيلتون عمان" في الأردن في عام 2025 في أول ظهور للعلامة الفندقية الفاخرة "سيجنيا باي هيلتون" خارج الولايات المتحدة
عمان، الأردن 25 نوفمبر 2024: أعلنت مجموعة "هيلتون اليوم عن توقيع اتفاقية لإنشاء فندق "سيجنيا باي هيلتون عمّان" في الأردن، المكون من 272 غرفة، وذلك في أول ظهور لهذه العلامة الفندقية الفاخرة خارج الولايات المتحدة. وتُعد "سيجنيا باي هيلتون" (Signia by Hilton) من أحدث العلامات الفاخرة التابعة لـ هيلتون، وتتميز بتقديم إقامة فندقية راقية ووسائل راحة وخدمات عالمية المستوى وأفضل مرافق الاجتماعات والمناسبات في العالم.
يتمتع الفندق، المقرر افتتاحه في يناير 2025، بموقع جغرافي فريد ضمن منطقة الشميساني للأعمال وسط عمان، وسيوفر للضيوف ورجال الاعمال مركز مؤتمرات حديث ومساحات مخصصة للاجتماعات ومرافق عصرية رائعة التصميم ومأكولات وأطباق عالمية. وسيحظى ضيوف الفندق، بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب المدينة، بوصول سهل إلى الأماكن الرئيسة في العاصمة، إذ يقع على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من "العبدلي مول" و"بوليفارد العبدلي"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم متاجر ومكاتب فخمة. كما تزخر المنطقة بالعديد من المصارف الدولية والشركات العالمية والمنظمات غير الحكومية، وتبعد كل من "حديقة الأمير هاشم للطيور" و"مركز هيا الثقافي" أقل من كيلومتر واحد فقط عن الفندق.
وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هيلتون: "نمضي قدماً في نمونا وتنويع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع أكثر من 300 منشأة فندقية عاملة وأخرى قيد التطوير عبر 12 علامة تجارية لتلبية احتياجات مسافري الأعمال والترفيه، وهو ما يجسده الظهور الأول للعلامة الفندقية الفاخرة "سيجنيا باي هيلتون عمان"، والتي توفر للضيوف غرفاً أنيقة التصميم ومساحات راقية للاجتماعات وخيارات طعام مميزة تلبي احتياجات الزوار والمقيمين في العاصمة الأردنية النابضة بالحياة."
وسيوفر الفندق الجديد مساحات كبيرة ومرنة للفعاليات والمناسبات تزيد عن 5,000 متر مربع، بما في ذلك مركز مؤتمرات حديث يتسع لـنحو 3,400 شخص، ما يجعل"سيجنيا باي هيلتون عمان" مكاناً مثالياً للمؤتمرات والمناسبات المرموقة في العاصمة الأردنية، إذ تشمل مرافقه 20 مساحة مخصصة للاجتماعات تتراوح مساحتها من 30 إلى 1,000 متر مربع، تناسب مختلف أنواع الفعاليات. وتم تجهيز كل مساحة بتقنيات حديثة وتجربة اجتماعات "سيجنيا باي هيلتون" المميزة، والمدعومة بخدمات مصممة بعناية فائقة لتلبية احتياجات منظمي الاجتماعات وضيوفهم، مع اهتمام كامل يجعل التجربة مريحة ومناسبة لمتطلباتهم.
من جانبه، قال منذر فرح، المدير التنفيذي لشركة الرابية للفنادق والسياحة والمجمعات التجارية المحدودة: "سعداءٌ بالانضمام إلى هيلتون في إنشاء أول فندق للعلامة الفاخرة "سيجنيا باي هيلتون" في منطقتنا، وللمرة الأولى خارج الولايات المتحدة. وقد بدى واضحاً منذ مناقشاتنا التمهيدية، ملاءمة هذه العلامة الفندقية الفاخرة للميزات الفريدة لفندقنا الجديد. ونتطلع لاستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بخدماتنا الراقية وعروضنا المتنوعة بإدارة هيلتون المعروفة عالميا بجودتها الفائقة وفخامتها العريقة."
يضم الفندق 272 غرفة وجناحاً ذات إضاءة طبيعية ساحرة وإطلالات بانورامية خلابة، وتشطيبات راقية ومرافق مختارة بعناية، توفر تجربة إقامة فاخرة ومريحة داخل الغرف. كما يزخر الفندق بسبعة وجهات رائعة لتناول الطعام ستثري قائمة المأكولات المحلية والعالمية، بما في ذلك مطعم ومقهى في الردهة الرئيسية وآخر للمشروبات وصالة، ومكان لتقديم المشروبات والأطعمة المشوية بجوار المسبح، ومطعم ومقهى متخصص، بالإضافة إلى مقهى مميز ومركز حديث للبولينج يوفر تجربة ترفيهية فاخرة.
كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من عروض الصحة والعافية التي يوفرها نادي صحي حديث (سبا) بخدماته العلاجية الراقية التي تساعد على استعادة النشاط والحيوية، والمصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات وراحة الضيوف، ومركز للياقة البدنية مجهز بأحدث التقنيات ويقدم برامج تدريب مميزة، وحوض سباحة خارجي. كما سيقدم الفندق تجربة "نادي سيجنيا" الحصرية والمخصصة لغرف النادي وأجنحته، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الصالة الخاصة وخدمات المساعد الشخصي (الكونسيرج) المخصصة ووسائل الراحة المحسنة داخل الغرف وخدمات شخصية أخرى، مما يوفر تجربة إقامة مميزة وفريدة.
وسيشارك الفندق، بمجرد افتتاحه، في برنامج الولاء للضيوف (Hilton Honors)، الحائز على عدة جوائز والتابع لعلامات هيلتون العالمية.
يعزز فندق "سيجنيا باي هيلتون عمّان" محفظة هيلتون المتنامية في كبرى المدن والوجهات السياحية حول العالم، وكذلك محفظة هيلتون متعددة العلامات في الأردن بما في ذلك "هيلتون عمّان"، و"مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات" الذي تديره هيلتون، و"منتجع وسبا هيلتون البحر الميت"، وفندق "دبل تري باي هيلتون العقبة".
لمزيد من المعلومات عن فنادق "سيجنيا باي هيلتون"، يرجى زيارة: Stories.Hilton.com
MENAFN25112024004771015760ID1108922485