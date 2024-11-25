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المرشد الإيراني: إسرائيل لم تحقق انتصارا في غزة أو لبنان ولن تنتصر

11/25/2024 7:09:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران / PNN - قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن جرائم العدو الإسرائيلي ستعزز وتقوي قدرات المقاومة في غزة ولبنان، مؤكدا أن ما يقوم به "العدو الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان جرائم حرب".

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني، في خطاب ألقاه، اليوم الإثنين، أمام حشد من قوات التعبئة (الباسيج)، الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني.

وأكد خامنئي أن "الحالة التعبوية في إيران ودول محور المقاومة ستتغلب على السياسات الأميركية والإسرائيلية"، مضيفا أن "الغرب استخف بقدراتنا وردت قوات التعبئة بتطوير قدراتها وتعزيز موقفها في مواجهة المؤامرات"، على حد تعبيره.

وقال المرشد الإيراني: "هناك مخططات تعمل على الفوضى داخل البلاد ونعمل على مواجهتها". مضيفا: "إذا كانت جبهة المقاومة اليوم توسعت فإنها في المستقبل ستتوسع بشكل أكبر".

وأكد المرشد الإيراني أن "العدو لم يحقق انتصارا في غزة أو لبنان ولن ينتصر في هاتين المنطقتين"، مشيرا إلى أن الجرائم التي يرتكبها العدو في غزة ولبنان ستقوي قدرات المقاومة، قائلا: " إذا كانت جبهة المقاومة اليوم توسعت فإنها في المستقبل ستتوسع بشكل أكبر".

وأوضح المرشد الإيراني أن قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارا بل جرائم حرب، قائلا إن " إصدار قرار الاعتقال لقادة إسرائيل لا يكفي بل يجب إصدار قرار إعدام".

وأشار إلى أن قوات الباسيج تمكنت من "إحباط محاولات الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، لخداع إيران في قضية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.".

وأضاف خامنئي أن قوات الباسيج تعتمد "على الإيمان بالله والثقة بالنفس، إضافة إلى الشجاعة والإبداع وسرعة العمل ومعرفة العدو"، مشيرا إلى أن دور الباسيج "لا يقتصر على البعد العسكري فقط، بل يشمل مجالات أخرى لا تقل أهمية" وفق قوله.

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