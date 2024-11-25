هيئة الأسرى تنشر تفاصيل وضع الاعتقال لعدد من أسرى سجني النقب ومجدو

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أسماء عدد من الأسرى الذين تمت زيارتهم في سجني النقب ومجدو.
وأكدت الهيئة في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن كل الأسرى حضروا للزيارة وهم مكبلو الأيدي، ورفض السجانون فك قيودهم رغم اعتراض المحامي، ما شكل ضغطا نفسيا إضافيا عليهم وصعّب توقيع الوكالات الخاصة بهم أو حتى حمل الهاتف المخصص للزيارة، كما كان واضحا أن كل الأسرى خسروا أوزانا كبيرة من أجسادهم نظرا لسوء التغذية والعقوبات الانتقامية المفروضة عليهم منذ ما يزيد على العام.
والأسرى الذين تمت زيارتهم، هم:
-الأسير أحمد سالم (42 عاما) من رام الله، الذي اعتُقل بتاريخ 10/10/2023، وصدر بحقه حكم بالاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، تم تجديدها مرتين، علما أنه أسير سابق أمضى 17 عاما في السجون الإسرائيلية، ويقبع حاليا في سجن النقب.
-الأسير مجد زهران (32 عاما) من بلدة بدو بمحافظة القدس، والمعتقل من تاريخ 13/10/2023، ومن المفترض الإفراج عنه يوم 6/4/2025 في حال لم يتم تجديد اعتقاله الإداري، ويوجد حاليا في سجن النقب.
-الأسير وسيم بني حسن (22 عاما) من جنين، الذي يعاني وضعا صحيا مقلقا، إذ لا يستطيع السمع بأذنه اليمنى، نتيجة ما تعرض له من ضرب شديد على أيدي السجانين في شهر أيار الماضي، ما تسبب له في جروح بالغة بالرأس والأذن، إلى جانب إصابته بمرض سكابيوس، علما أنه يقبع حاليا في سجن مجدو، وكان قد اعتُقل بتاريخ 11/12/2023، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري 6 أشهر، تم تجديده مرة واحدة.
-الأسير محمد عارف فريحات (43 عاما) من جنين معتقل منذ تاريخ 12/8/2024، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وهو حاليا في سجن مجدو.
لفتت هيئة الأسرى إلى أن هناك عددا من الأسرى كان من المفترض زيارتهم، لكن المحامي تفاجأ بنقل عدد منهم إلى سجون أخرى، فيما لم يتمكن الجزء الآخر من الخروج للزيارة، بسبب ما صرحت به إدارة السجون وهو قيامها بحملات تنظيف وتعقيم لبعض الأقسام.
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