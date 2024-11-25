هيئة الأسرى تنشر تفاصيل وضع الاعتقال لعدد من أسرى سجني النقب ومجدو

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أسماء عدد من الأسرى الذين تمت زيارتهم في سجني النقب ومجدو.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن كل الأسرى حضروا للزيارة وهم مكبلو الأيدي، ورفض السجانون فك قيودهم رغم اعتراض المحامي، ما شكل ضغطا نفسيا إضافيا عليهم وصعّب توقيع الوكالات الخاصة بهم أو حتى حمل الهاتف المخصص للزيارة، كما كان واضحا أن كل الأسرى خسروا أوزانا كبيرة من أجسادهم نظرا لسوء التغذية والعقوبات الانتقامية المفروضة عليهم منذ ما يزيد على العام.

والأسرى الذين تمت زيارتهم، هم:

-الأسير أحمد سالم (42 عاما) من رام الله، الذي اعتُقل بتاريخ 10/10/2023، وصدر بحقه حكم بالاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، تم تجديدها مرتين، علما أنه أسير سابق أمضى 17 عاما في السجون الإسرائيلية، ويقبع حاليا في سجن النقب.

-الأسير مجد زهران (32 عاما) من بلدة بدو بمحافظة القدس، والمعتقل من تاريخ 13/10/2023، ومن المفترض الإفراج عنه يوم 6/4/2025 في حال لم يتم تجديد اعتقاله الإداري، ويوجد حاليا في سجن النقب.

-الأسير وسيم بني حسن (22 عاما) من جنين، الذي يعاني وضعا صحيا مقلقا، إذ لا يستطيع السمع بأذنه اليمنى، نتيجة ما تعرض له من ضرب شديد على أيدي السجانين في شهر أيار الماضي، ما تسبب له في جروح بالغة بالرأس والأذن، إلى جانب إصابته بمرض سكابيوس، علما أنه يقبع حاليا في سجن مجدو، وكان قد اعتُقل بتاريخ 11/12/2023، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري 6 أشهر، تم تجديده مرة واحدة.

-الأسير محمد عارف فريحات (43 عاما) من جنين معتقل منذ تاريخ 12/8/2024، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وهو حاليا في سجن مجدو.

لفتت هيئة الأسرى إلى أن هناك عددا من الأسرى كان من المفترض زيارتهم، لكن المحامي تفاجأ بنقل عدد منهم إلى سجون أخرى، فيما لم يتمكن الجزء الآخر من الخروج للزيارة، بسبب ما صرحت به إدارة السجون وهو قيامها بحملات تنظيف وتعقيم لبعض الأقسام.

