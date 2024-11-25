الأمينة العامة لحزب العمال الأردني د.رلى الحروب: هنالك فيتو على استخراج الأردن لثرواته

الأمينة العامة لحزب العمال الأردني د.رلى الحروب: هنالك فيتو على استخراج الأردن لثرواته
التاريخ
11/25/2024 5:09:43 AM
(MENAFN
- Amman Net) برنامج رينبو يستضيف الأمينة العامة لحزب العمال الأردني د.رلى الحروب للحديث في ملفات محلية وإقليمية
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