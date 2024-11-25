توقعات بتسجيل صادرات الصين رقماً قياسياً هذه السنة قبل بدء ولاية ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام، مع اندفاع العملاء إلى وضع طلباتهم مقدماً، خوفاً من تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير.

من المتوقع أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين الذين استطلعت“بلومبرج” آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر. وهذا يمثل ترقية مقارنة بتوقعات أكتوبر بارتفاعها 5%، ومن شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.548 تريليون دولار، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق في عام 2022.

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قالت إيريكا تاي، الخبيرة الاقتصادية في“مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي” (Maybank Investment Banking Group) إنه“في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من اندفاع الشركات الأجنبية لتخزين البضائع. ومن المحتمل أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز الداعمة للاستهلاك العام المقبل”.

بدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو 2022، مما وضع الصين على مسار تحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام. واصلت بكين التطلع إلى المبيعات في الخارج للتعويض عن ضعف الطلب المحلي، حتى مع ضخ حزمات التحفيز في الاقتصاد المحلي.

خلال الحملة الانتخابية، هدد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع“بلومبرغ إيكونوميكس” أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترمب رسوماً جمركية تصل إلى 25% على ما قيمته أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية، مما أثار ردود فعل من بكين. أبقى الرئيس الحالي جو بايدن على غالبية هذه الرسوم.

توقعات بتحفيز أكبر

احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ترفع التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، حيث تستعد الصين لعصر جديد من الحمائية. وعلى النقيض من الصادرات المزدهرة، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، مما أثار قلقاً كبيراً من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.

أظهر استطلاع“بلومبرج” أن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المقرر أن يتوسع بنسبة 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعاً من 4.8% كانت متوقعة في الشهر الماضي.

يتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم“بلومبرج” أن الصين ستحرر الأموال للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع، مع الإبقاء على أسعار السياسة النقدية الرئيسية ثابتة حتى العام المقبل. لم تتغير هذه التوقعات عن استطلاع أكتوبر.

كان البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لمواجهة تباطؤ النمو في الصين. وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام، اعتماداً على ظروف السيولة في السوق.

وقال أرين فان دايكويزن، كبير الاقتصاديين في بنك“إيه بي إن أمرو” (ABN Amro Bank) :“نفترض صدمة أكبر جراء الرسوم الجمركية مقارنة بعام 2018-2019، لكن الصين أصبحت أقل اعتماداً على الولايات المتحدة، وقد جهزت خطوان للرد، بما في ذلك خفض قيمة اليوان، وسترفع قيمة التحفيز”.

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