ربع الأسرى أصيبوا بالجرب في السجون الإسرائيلية بظلّ الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أُصيب ربع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالجرب، خلال الشهور الأخيرة، بحسب ما أقرّت مصلحة السجون الإسرائيلية، في ردّها على التماس قدّمته منظمات حقوقية عديدة، بشأن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في ظلّ الحرب على غزة.

وبحسب الالتماس الذي سيناقشه القضاة نوعام سولبرغ، ويوسف إلرون، وإيشيل كوشير في المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية، "لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض" بين الأسرى.

ومُقدّمو الالتماس هم؛ مركز "عدالة" الحقوقيّ، ومنظّمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز حماية الفرد، ولجنة مناهضة التعذيب.

وذكر الالتماس أن "تفشّي مرض الجرب في السجون، يأتي على خلفية شكاوى الأسرى من سوء الرعاية الطبية بشكل عامّ، وكذلك على خلفية الاكتظاظ الشديد في أقسام السجون، بسبب الحرب".

وأكّدت المنظّمات الحقوقية في التماسها، أنه تم إلغاء لقاءات الأسرى مرضى الجرب مع محاميهم، وتأجيل حضورهم في الجلسات، "رغم عدم وجود أي مبرّر طبيّ لهذه الإجراءات، التي تشّكل انتهاكا لحقوق الأسرى".

كما قدّمت المنظّمات إلى المحكمة الإسرائيلية، "محاضر عشرات الجلسات في المحاكم العسكرية التي تم إلغاؤها بسبب قول مصلحة السجون الإسرائيلية، إن الأسرى مرضى، ويجب عزلهم".

هذا، على الرغم من أن التقييم الطبيّ الذي أرفقته المنظّمات الحقوقية، يؤكد أن "العزل ليست وسيلة مقبولة لعلاج الجرب".

وفي حين ادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه "لا توجد سياسة تمنع (الأسرى) من مقابلة محاميهم، أو أمر بتأجيل جلسات الاستماع في المحاكم بسبب تفشّي المرض"؛ أقرّت بأنه تمّ وفي عدّة أيام، تأجيل لقاءات مع محامين للأسرى في سجنَي "نفحة" و"ريمون" بسبب تفشي مرض الجرب، كما تم تأجيل العديد من جلسات المحكمة.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن مفوّض السجون، قد عيّن في الأيام الأخيرة، "فريق عمل متخصّص لهذه القضيّة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في مصلحة السجون، أنّ "علاج تفشّي المرض، كان حتى وقت قريب يتمّ التعامُل معه بشكل فرديّ في كل سجن، والغرض من الفريق المختصّ هو تعميم علاج المشكلة في جميع السجون، ومتابعة البيانات".

الأسرى مُنعوا من زيارة طبيب الأمراض الجلدية وحُرموا من مواد التنظيف

وجاء في ردّ مصلحة السجون على الالتماس، أنه "يوجد اليوم ما مجموعه 1704 مريضًا بالجرب (حاليًا) في السجون"، مشيرة إلى أن المراكز الرئيسية لتفشّي المرض، هي سجن "مجدو" وسجن "كتسيعوت" و"نفحة" و"ريمون".

وفي سجنَي نفحة و"ريمون"، يتّجه عدد الأسرى المرضى "نحو الانخفاض"، بعد أن تم -بحسب ما تزعم مصلحة سجون الاحتلال-، "وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية طبية" هناك، للتعامل مع المرض بسبب تفشيه الشديد في أيلول/ سبتمبر، حيث كان عدد الأسرى المصابين بالمرض، أعلى 4 مرّات من المصابين به الآن.

وبينما ادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية أن "السبب الرئيسي لتفشي مرض الجرب، هو العدد الكبير من المعتقلين الجدد من غزة والضفة الغربية، الذين أصيبوا بالجرب حتى قبل وصولهم إلى السجون، وتم إدخالهم إليها قبل ظهور الأعراض عليهم"؛ أكّدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الأسرى أبلغوها بعدم وجود غسالات في السجون، وأنه لم يتم منحهم ما يكفي من الملابس، ولا من منتجات التنظيف كذلك.

كما أكّد العديد من الأسرى أنه لم يُسمح لهم بزيارة طبيب الأمراض الجلديّة.

وامتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية، منذ ثمانية أشهر، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية، واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة للمحكمة العليا للنظر في الالتماس، الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن مساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على حماس تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.

وأكدت المنظمات الحقوقية – وهي: المركز للحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"؛ المركز للدفاع عن الفرد؛ أطباء من أجل حقوق الإنسان؛ جمعية حقوق المواطن؛ ومركز عدالة – على أنه يتعين على إسرائيل ضمان حماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع، الذي تبقى فيه حوالي 75 ألفا من سكانه