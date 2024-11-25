إصابة إسرائيلي بشظايا إثر إطلاق حزب الله 20 صاروخا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- صيب إسرائيلي، الاثنين، بشظايا صاروخ اعتراضي في مدينة نهاريا (شمال)، إثر إطلاق "حزب الله" 20 صاروخا من لبنان، بعد يوم نفذ فيه عددا قياسيا من العمليات ضد أهداف إسرائيلية.



ورصدت تل أبيب، الاثنين، إطلاق 20 صاروخا من لبنان على نهاريا ومنطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

ودوَّت صفارات الإنذار في نهاريا ومستوطنات إسرائيلية عديدة في منطقتي الجليل الغربي والجليل الأعلى.



وقال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس": "بعد التنبيهات (صفارات الإنذار) التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد حوالي 20 عملية إطلاق (لصواريخ) عبرت إلى داخل البلاد من لبنان".



وأضاف: "جرى اعتراض بعضها، فيما سقط الآخر في مناطق مفتوحة" دون تفاصيل.

فيما ذكرت القناة "12" العبرية (خاصة) أن إسرائيليا أصيب بشظايا صاروخ اعتراضي في نهاريا.

وأوضحت أن شظايا صاروخ اعتراضي سقطت على طريق في وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة سائق سيارة أجرة بجروح طفيفة.

وحتى الساعة 07:30 "ت.غ" لم يعلن "حزب الله" عن عمليات رد جديدة على إسرائيل الاثنين.

ومنذ أيام يتصاعد عدوان تل أبيب على لبنان ورد "حزب الله" على إسرائيل في "تفاوض بالنار" حول مقترح اتفاق لوقف القتال طرحته الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل في حربيها على لبنان وقطاع غزة.



وشن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سلسلة غارات على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، معقل "حزب الله"، هي الأعنف منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



في المقابل سجل الأحد أكبر عدد لهجمات يومية لـ"حزب الله"، مقارنة بالرقم القياسي السابق وهو 34 هجوما السبت، حسب رصد مراسل الأناضول لبيات الحزب اليومية.



ورصدت تل أبيب الأحد إطلاق أكثر من 250 صاروخا من جانب "حزب الله" على وسط وشمالي إسرائيل، إضافة إلى استهدافات لقوات وآليات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.



وتتكثف المواجهة مع ادعاءات إسرائيلية عن قرب التوصل إلى اتفاق خلال أيام لوقف إطلاق النار وفقا للمقترح الأمريكي، فيما لم يعقب "حزب الله"، الذي حذر مرارا من محاولات إسرائيلية لنشر أجواء إيجابية كاذبة.



وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 149 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و754 شهيداً و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأحد.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

​وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.