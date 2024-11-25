استمرار الأجواء الباردة الاثنين وارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء

(MENAFN
- Amman Net) تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً حيث توالي درجات الحرارة إنخفاضها بشكل ملموس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة خاصة الجنوبية الغربية منها، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية والبادية .
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية والبادية وعلى الطرق الخارجية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء في مناطق البادية والسهول الشرقية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة، داعيةً المواطنين، ارتداء الملابس الاكثر دفئاً نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.
وترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس باردا نسبيًا و غائما جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ يوم الأربعاء، إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة أرتفاعها الخميس، لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 3، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2, وفي مناطق البادية 16 - 3, وفي مناطق السهول 14 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 23 - 11، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.
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