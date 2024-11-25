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استمرار الأجواء الباردة الاثنين وارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء

11/25/2024 2:11:58 AM
(MENAFN- Amman Net) تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً حيث توالي درجات الحرارة إنخفاضها بشكل ملموس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة خاصة الجنوبية الغربية منها، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية والبادية .
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية والبادية وعلى الطرق الخارجية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء في مناطق البادية والسهول الشرقية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة، داعيةً المواطنين، ارتداء الملابس الاكثر دفئاً نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.
وترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس باردا نسبيًا و غائما جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ يوم الأربعاء، إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة أرتفاعها الخميس، لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 3، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2, وفي مناطق البادية 16 - 3, وفي مناطق السهول 14 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 23 - 11، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.

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