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Art Deco من روبرتو كوين.. أناقة العشرينيات

11/24/2024 7:16:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعد‭ ‬مجموعة Art ‭ ‬ Deco
‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أعمال‭ ‬المصمم‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشهير‭ ‬روبرتو‭ ‬كوين،‭ ‬وهي‭ ‬تجسيد‭ ‬فني‭ ‬للأناقة‭ ‬والابتكار‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬ Art ‭ ‬ Deco ‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬عشرينيات‭ ‬وثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬تتميز‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بتصميماتها‭ ‬المذهلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الخطوط‭ ‬الهندسية‭ ‬المتقنة‭ ‬والعناصر‭ ‬السائلة،‭ ‬مثل‭ ‬السلاسل‭ ‬والكرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬غير‭ ‬المنتظمة،‭ ‬لتخلق‭ ‬توازنًا‭ ‬بين‭ ‬القوة‭ ‬والنعومة‭. ‬وتحاكي‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬تصميمها‭ ‬قطع‭ ‬المحادثة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سمة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات،‭ ‬والتي‭ ‬ألهمت‭ ‬من‭ ‬شاهدها‭ ‬لبدء‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المجموعات‭ ‬شهرة‭ ‬ومتابعة‭ ‬عالميًا‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬إنستغرام‭.‬

تعكس‭ ‬المجموعة‭ ‬بوضوح‭ ‬تأثير‭ ‬حركة Art ‭ ‬ Deco
‬في‭ ‬كل‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬حيث‭ ‬تمتاز‭ ‬بالخطوط‭ ‬الهندسية‭ ‬المتكررة‭ ‬والعناصر‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تضفي‭ ‬على‭ ‬المجوهرات‭ ‬طابعًا‭ ‬فنيا‭ ‬فريدًا‭. ‬وبرغم‭ ‬ذلك،‭ ‬تبقى‭ ‬المجموعة‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬هالة‭ ‬التفرد‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬منها‭ ‬رمزًا‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭.‬

فيما‭ ‬يخص‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة،‭ ‬قام‭ ‬روبرتو‭ ‬كوين‭ ‬بتزيين‭ ‬قطع‭ ‬المجوهرات‭ ‬بألوان‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المميزة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتمكن‭ ‬كل‭ ‬تصميم‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬أسلوب‭ ‬فريد‭. ‬الذهب‭ ‬الأصفر‭ ‬والوردي‭ ‬يشكلان‭ ‬أساس‭ ‬كل‭ ‬قطعة،‭ ‬بينما‭ ‬تزينها‭ ‬أحجار‭ ‬اليشم‭ ‬الأسود‭ ‬الغامض،‭ ‬اللآلئ‭ ‬الرقيقة،‭ ‬اللازورد‭ ‬المكثف،‭ ‬المالكيت‭ ‬الفاخر،‭ ‬والفيروز‭ ‬البهيج‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتميز‭ ‬تصميم‭ ‬المجموعة‭ ‬باستخدام‭ ‬الألماس‭ ‬الأبيض‭ ‬الذي‭ ‬يضيف‭ ‬لمسة‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬والرفاهية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تمثل‭ ‬تآزرًا‭ ‬مثاليا‭ ‬بين‭ ‬الحرفية‭ ‬التقليدية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭. ‬فالسلاسل‭ ‬المكونة‭ ‬للمجوهرات‭ ‬مصنوعة‭ ‬يدويًا،‭ ‬وكذلك‭ ‬تم‭ ‬تركيب‭ ‬الأحجار‭ ‬الثمينة‭ ‬بعناية‭ ‬يدوية‭ ‬فائقة‭. ‬تم‭ ‬أيضًا‭ ‬بناء‭ ‬المشبك‭ ‬المزدوج‭ ‬يدويًا‭ ‬لضمان‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الأمان،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬لتطوير‭ ‬الهيكل‭ ‬الداخلي‭ ‬لخيط‭ ‬الذهب‭ ‬الملتوي‭ ‬لضمان‭ ‬الدقة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬التماثلات‭ ‬وصلابتها‭.‬

وتعد‭ ‬مجموعة‭ ‬ Art ‭ ‬ Deco
‬تجسيدًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬لفن‭ ‬التصميم،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬أسلوبًا‭ ‬فريدًا‭ ‬يعكس‭ ‬تميزها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬بأسلوب‭ ‬يعكس‭ ‬التفرد‭ ‬والجمال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تفاصيله‭. ‬

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