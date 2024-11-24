Art Deco من روبرتو كوين.. أناقة العشرينيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعد مجموعة
Art
Deco
من أبرز أعمال المصمم الإيطالي الشهير روبرتو كوين، وهي تجسيد فني للأناقة والابتكار المستوحى من حركة
Art
Deco التي ظهرت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. تتميز هذه المجموعة بتصميماتها المذهلة التي تجمع بين الخطوط الهندسية المتقنة والعناصر السائلة، مثل السلاسل والكرات الصغيرة غير المنتظمة، لتخلق توازنًا بين القوة والنعومة. وتحاكي هذه المجموعة في تصميمها قطع المحادثة التي كانت سمة بارزة في الخمسينيات، والتي ألهمت من شاهدها لبدء محادثات جديدة، ما جعلها واحدة من أكثر المجموعات شهرة ومتابعة عالميًا عبر تطبيق إنستغرام.
تعكس المجموعة بوضوح تأثير حركة Art Deco
في كل تفاصيلها، حيث تمتاز بالخطوط الهندسية المتكررة والعناصر المميزة التي تضفي على المجوهرات طابعًا فنيا فريدًا. وبرغم ذلك، تبقى المجموعة محافظة على هالة التفرد التي جعلت منها رمزًا للتميز في عالم المجوهرات الفاخرة.
فيما يخص المواد المستخدمة، قام روبرتو كوين بتزيين قطع المجوهرات بألوان العلامة التجارية المميزة، بحيث يتمكن كل تصميم من نقل أسلوب فريد. الذهب الأصفر والوردي يشكلان أساس كل قطعة، بينما تزينها أحجار اليشم الأسود الغامض، اللآلئ الرقيقة، اللازورد المكثف، المالكيت الفاخر، والفيروز البهيج. إضافة إلى ذلك، يتميز تصميم المجموعة باستخدام الألماس الأبيض الذي يضيف لمسة من الفخامة والرفاهية.
كما أن المجموعة تمثل تآزرًا مثاليا بين الحرفية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة. فالسلاسل المكونة للمجوهرات مصنوعة يدويًا، وكذلك تم تركيب الأحجار الثمينة بعناية يدوية فائقة. تم أيضًا بناء المشبك المزدوج يدويًا لضمان أقصى درجات الأمان، بينما تم استخدام تقنية الثلاثية الأبعاد لتطوير الهيكل الداخلي لخيط الذهب الملتوي لضمان الدقة العالية في التماثلات وصلابتها.
وتعد مجموعة Art Deco
تجسيدًا حقيقيًا لفن التصميم، وتؤكد أن لكل امرأة أسلوبًا فريدًا يعكس تميزها، كما أنها تجمع بين الماضي والحاضر بأسلوب يعكس التفرد والجمال في كل تفاصيله.
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