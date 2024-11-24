مجلس إدارة هيئة السياحة يناقش التحضيرات الجارية لتنظيم موسم أعياد البحرين 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2024،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬سياحية،‭ ‬ومدى‭ ‬تطور‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬ومرتكزات‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬وأبرز‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وتأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬وإنجازات‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬السياحي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وأحدث‭ ‬تطورات‭ ‬جهود‭ ‬الترويج‭ ‬والتسويق‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الهيئة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬قسم‭ ‬التراخيص‭.‬

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬التحضيرات‭ ‬الجارية‭ ‬لتنظيم‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬سيزخر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬ليتضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬القرية‭ ‬التراثية،‭ ‬ومهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرق،‭ ‬وفعاليات‭ ‬المنامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتفال‭ ‬مميز‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الفنية،‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬تفاصيل‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬البواخر‭ ‬السياحية‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬سفينة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أس‭ ‬سي‭ ‬يروبيا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬مؤخراً‭.‬

كما‭ ‬تطرّق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وأبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬أبرزها‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬لسياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬واسعة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشادت‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬سياحية‭ ‬وتدشين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الترفيه‭ ‬العائلي‭ ‬والضيافة‭ ‬وافتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفندقية‭ ‬الفاخرة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬والجهات‭ ‬السياحية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬لإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬سياحية‭ ‬متنوعة‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مساعي‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬منصبة‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬لتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬ومضاعفة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬واستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬لتكون‭ ‬وجهة‭ ‬متكاملة‭ ‬لسياحة‭ ‬الترفيه‭ ‬والأعمال‭ ‬على‭ ‬السواء‭. ‬

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