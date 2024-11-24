مجلس إدارة هيئة السياحة يناقش التحضيرات الجارية لتنظيم موسم أعياد البحرين 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأست فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، اجتماع مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للربع الثالث لسنة 2024، بحضور سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر المستجدات في القطاع السياحي للربع الثالث من العام الحالي 2024، وما تحقق من منجزات سياحية، ومدى تطور العمل في تنفيذ أهداف ومرتكزات استراتيجية السياحة 2022-2026، وأبرز المشروعات السياحية التي تم تدشينها خلال الربع الثالث من 2024، وتأثيرها الإيجابي في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي. كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمشاريع وإنجازات هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومؤشرات الأداء السياحي للربع الثالث من 2024، وأحدث تطورات جهود الترويج والتسويق السياحي في الهيئة، إضافة الى مناقشة آخر مستجدات قسم التراخيص.
وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لتنظيم موسم أعياد البحرين 2024، والذي سيزخر هذا العام بالعديد من الفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية طوال شهر ديسمبر القادم، ليتضمن مهرجان القرية التراثية، ومهرجان ليالي المحرق، وفعاليات المنامة، إلى جانب احتفال مميز للألعاب النارية نهاية موسم أعياد البحرين وعدد من الحفلات الفنية، كما ناقش الاجتماع تفاصيل انطلاق موسم البواخر السياحية 2024-2025 مع وصول سفينة «أم أس سي يروبيا» إلى ميناء خليفة مؤخراً.
كما تطرّق الاجتماع إلى آخر مستجدات الخطة التشغيلية لمركز البحرين العالمي للمعارض وأبرز الفعاليات المقامة في المركز خلال الربع الثالث من 2024، وذلك بعد نجاحه في تنظيم عدد من الفعاليات التي تقام لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أبرزها المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي والتي شهدت مشاركة إقليمية وعالمية واسعة رفيعة المستوى.
وخلال الاجتماع، أشادت وزير السياحة بما تحقق من منجزات سياحية وتدشين المزيد من المشروعات النوعية في قطاعات الترفيه العائلي والضيافة وافتتاح عدد من المؤسسات الفندقية الفاخرة، معربة عن شكرها وتقديرها لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والجهات السياحية ذات العلاقة على ما يبذلونه من جهود كبيرة لإطلاق مبادرات ومشاريع سياحية متنوعة.
ولفتت الوزيرة إلى أن مساعي وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض منصبة في مجملها على تحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026 لتنويع المنتج السياحي ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب المزيد من الفعاليات الدولية المرموقة لتكون وجهة متكاملة لسياحة الترفيه والأعمال على السواء.
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