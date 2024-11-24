وزير الخارجية يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وبحث السبل الكفيلة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والدفع بها إلى مستويات أكثر شمولًا بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين وبما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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