وزير الخارجية يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬إزاء‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬

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