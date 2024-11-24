الأهـلـي والهــلال لفـض شــراكــة الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يستعد الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه العين الإماراتي حامل اللقب اليوم الإثنين في الجولة الخامسة لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يتأهّب مواطنه الهلال متصدر المجموعة بفارق الأهداف لملاقاة مضيفه السد القطري غدا الثلاثاء. ويدخل الأهلي المواجهة بحضور واثق بعد الفوز بمبارياته الأربع الماضية متطلعًا إلى انتصار خامس هو الأول على العين إذ سبق أن تعادل معه مرتين وخسر مرتين.
وقال الألماني ماتياس ياسله مدرب الأهلي في تصريحات صحفية عقب مباراة الفيحاء في الدوري: «فخور بالمستويات التي ظهر بها فريقي بكل تأكيد. سنواصل العمل من أجل الوجود في مركز المقدمة والانتقال إلى المنافسة على حصد اللقب».
ويغيب عن الأهلي مدافعه ريان حامد لمعاناته من تمزق في مفصل القدم، فيما يبتعد مدافع العين البرتغالي فابيو كاردوسو عن الموقعة الآسيوية إثر تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.
ولم يذق العين طعم الفوز منذ انطلاق البطولة إذ تعرض لهزيمة نكراء أمام النصر السعودي بخماسية مقابل هدف في الجولة الأخيرة، وكان قد خسر 4-5 أمام الهلال أيضا.
لكن الفريق الإماراتي لم يخسر أمام الفرق السعودية سوى 4 مرات في 22 مواجهة على أرضه، مرتين أمام الهلال ومرة أمام كل من النصر والشباب.
ويأمل المدرب الجديد البرتغالي ليونادرو جارديم تصحيح مسار فريقه قاريا، على غرار ما فعله محلياً عندما دشن مهمته بالفوز على العروبة 4-2 في الدوري الذي كان الأول بعد خسارة وتعادل.
الهلال لمواصلة الصدارة
تلقى الهلال هزيمة مفاجئة أمام الخليج 2-3 يوم السبت في الدوري، الأمر الذي أدى إلى توقّف سلسلة اللاهزيمة عند المباراة الـ57 والـ17 خلال الموسم الجاري. ويتطلع الهلال إلى تعويض هذه الخسارة بالفوز في موقعة السد، ولا سيما أنه يتسلح بالتاريخ في المواجهات المباشرة، إذ فاز في 8 مباريات مقابل 3 للفريق القطري، فضلا عن التعادل ثلاث مرات.
ويسعى السد الرابع الذي لم يخسر في مبارياته الأربع ضمن البطولة إلى الارتقاء نحو المركز الثالث في حال تعثر النصر السعودي أمام الغرافة القطري وتقليص الفارق مع الهلال والأهلي.
ويستهدف النصر الصدارة في حال تعثّر منافسيه، وذلك حين يواجه الغرافة في الدوحة.
لكن الفريق السعودي يدخل المباراة من دون نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الإصابة، كما المدافع الاسباني إيميريك لابورت، إضافة إلى سامي النجعي. وعلى الرغم من البداية القوية للإيطالي ستيفانو بيولي في قيادة النص وتحقيق سبع انتصارات متتالية تراجعت النتائج ولم يحقق الفريق سوى انتصارين في آخر ست مباريات، وخسر مباراته الأخيرة أمام القادسية في الدوري يوم الجمعة الماضي.
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