الأهـلـي والهــلال لفـض شــراكــة الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستعد‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬لملاقاة‭ ‬ضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لمنطقة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬بينما‭ ‬يتأهّب‭ ‬مواطنه‭ ‬الهلال‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬لملاقاة‭ ‬مضيفه‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬المواجهة‭ ‬بحضور‭ ‬واثق‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بمبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬خامس‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬مرتين‭ ‬وخسر‭ ‬مرتين‭.‬

وقال‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬ياسله‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬فخور‭ ‬بالمستويات‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬فريقي‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭. ‬سنواصل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المقدمة‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬الأهلي‭ ‬مدافعه‭ ‬ريان‭ ‬حامد‭ ‬لمعاناته‭ ‬من‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬مفصل‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يبتعد‭ ‬مدافع‭ ‬العين‭ ‬البرتغالي‭ ‬فابيو‭ ‬كاردوسو‭ ‬عن‭ ‬الموقعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭.‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬العين‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬لهزيمة‭ ‬نكراء‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬بخماسية‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬4‭-‬5‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬أيضا‭.‬

لكن‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬السعودية‭ ‬سوى‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مواجهة‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬مرتين‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬ومرة‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النصر‭ ‬والشباب‭.‬

ويأمل‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليونادرو‭ ‬جارديم‭ ‬تصحيح‭ ‬مسار‭ ‬فريقه‭ ‬قاريا،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬محلياً‭ ‬عندما‭ ‬دشن‭ ‬مهمته‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬وتعادل‭.‬

الهلال‭ ‬لمواصلة‭ ‬الصدارة‭ ‬

تلقى‭ ‬الهلال‭ ‬هزيمة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬الخليج‭ ‬2‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقّف‭ ‬سلسلة‭ ‬اللاهزيمة‭ ‬عند‭ ‬المباراة‭ ‬الـ57‭ ‬والـ17‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭. ‬ويتطلع‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬موقعة‭ ‬السد،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يتسلح‭ ‬بالتاريخ‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬للفريق‭ ‬القطري،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعادل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

ويسعى‭ ‬السد‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬نحو‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬والأهلي‭.‬

ويستهدف‭ ‬النصر‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثّر‭ ‬منافسيه،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬الغرافة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

لكن‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬يدخل‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬كما‭ ‬المدافع‭ ‬الاسباني‭ ‬إيميريك‭ ‬لابورت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سامي‭ ‬النجعي‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬للإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬النص‭ ‬وتحقيق‭ ‬سبع‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬تراجعت‭ ‬النتائج‭ ‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬الفريق‭ ‬سوى‭ ‬انتصارين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬وخسر‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬القادسية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭.‬