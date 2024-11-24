انطلاق النسخة الثانية من معرض“بنان”

MENAFN - Asdaf News) وسع المعرض السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) مشاركات الحرفيين في نسخته الثانية؛ الذي تنظمه هيئة التراث، في الفترة 23 – 29 نوفمبر الجاري، بواجهة (روشن) في الرياض، لتشمل مشاركات مختلفة ومتنوعة من الحرف؛ التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار في العام الماضي.

وأوضح نحات الخشب هاشم آل طويلب، أن (بنان) فتح له آفاقاً أوسع في ترويج تحفه الفنية منذ مشاركته في نسخته الأولى، حيث تلقى عروضاً من جهات حكومية وخاصة لتصنيع تحف فنية يتم عرضها عند مداخل المباني، ومكاتب الموظفين، وغرف الضيافة، مشيداً بالجهود التي تبذلها هيئة التراث في عرض المنتجات المصنعة محلياً إلى العالم، والمحافظة على التراث السعودي الأصيل.

وأفاد بأنه بدأ العمل على نحت الخشب كهواية منذ عام 2016، لتصبح هذه الهواية حرفة بيده، رغم تخصصه في الهندسة، وعمله في آبار النفط، مبيناً أنه تعلم الحرفة من مواقع التواصل الاجتماعي، وقراءة الكتب، والاستفادة من ممتهني حرفة النقش على الخشب من السعوديين الذين سبقوه بها في المنطقة الشرقية.

وأشار آل طويلب إلى استخدامه الأخشاب المعاد تدويرها، بالتعاون مع بلدية المنطقة، وذلك عن طريق استخدام التالف من أشجار المزارع، والهادر من الأخشاب المصنعة، موضحاً أنه يستفيد من التشكيل الطبيعي للأشجار في تصنيع التحف الفنية، وتغليفها بمواد تحافظ على ألوانها وتفاصيلها.

يذكر أن المعرض السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) يشهد مشاركة 500 حرفي وحرفية من أكثر من 25 دولة حول العالم، كما يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأجنحة والفعاليات التي تثري تجارب الزوار، وتشمل: قرية فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، بالإضافة إلى جناح ورش العمل الحرفية، ومنطقة التجارب التفاعلية، ومنصة رواد الأعمال والمؤسسات الحرفية، فضلًا عن جناح الطفل الذي يقدم أنشطة مخصصة للصغار.