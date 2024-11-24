ارتجاف الجسم أثناء النوم.. هل يشير إلى أمراض خطيرة؟

عندما يكون الشخص غارقا في نومه، فجأة يشعر بقشعريرة في جسمه، قد يصاحبها حدوث تسارع في ضربات القلب أو التعرق الشديد، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق خاصة إذا تكرر هذا الأمر يوميا، ما يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة هذه الرجفة المفاجئة التي تصاحبنا أثناء النوم وهل تعد أمرا طبيعيا أم تشير إلى الأمراض الخطيرة.

العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن حوالي 70% من الأشخاص يعانون من الشعور بالرجفة أثناء النوم، حيث هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذا الشعور ومنها يكون نتيجة انقباض العضلات بشكل مفاجئ ولا إرادي وقوي، وفقا لما ذكره موقع ((مايو كلينك)).





القلق والتوتر من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالرجفة أثناء النوم، إذ إن نمط الحياة التي يتم فيه بذل مجهود كبير من الضغط والإجهاد يؤدي إلى صعوبة الاسترخاء عند الاستعداد للنوم، وذلك لأن القلق والتوتر يجعل العقل متنبها طوال الوقت.



ممارسة الرياضة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالرعشة أثناء النوم، على الرغم أن التمارين الرياضية تؤدي إلى تحفيز الجسم وتنشيطه، إلا أن ممارستها في وقت متأخر من اليوم قد تسبب صعوبة الاسترخاء عند الاستعداد للنوم.



الشعور بالرجفة أثناء النوم هي عبارة عن نوع من أنواع التشنجات، التي قد تشير إلى حدوث اضطرابات في كهرباء المخ، كما أنها تكون إشارة لحالات مرضية خطيرة، خاصة إذا كانت تتكرر بشكل يومي وليس أثناء النوم فقط.



تتمثل الحالات المرضية التي تشير إليها الرجفة أثناء النوم في حدوث نزيف المخ أو السكتات الدماغية أو الضمور الجهازي المتعدد أو ورم الدماغ، لذلك من الضروري استشارة الطبيب، خاصة إذا تكرر حدوث تلك الظاهرة لأكثر من مرة خلال اليوم.



الوقاية من الشعور بالرجفة أثناء النوم

وللوقاية من الشعور بالرجفة أثناء النوم يجب على الأشخاص، اتباع النصائح التالية ومنها التقليل من استهلاك الكافيين، وتجنب تناوله في فترات متأخرة من الليل، وأيضا يجب أخذ قسط كاف من النوم، فضلا عن تجنب التعرض للشاشات الساطعة مثل التليفون المحمول وغيره، وكذلك الابتعاد عن الإجهاد. وكالات

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