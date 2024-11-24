قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال هاجمت طلبة مدارس الخضر في منطقة "التل" في البلدة القديمة، بعد مغادرتهم مدارسهم، بإطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، ما خلق حالة من الهلع والخوف بين صفوفهم.

يشار الى أن طلبة مدارس الخضر، يتعرضون منذ فترة لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال، بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، وملاحقتهم بين الاحياء.