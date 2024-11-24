قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة مدارس
الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال هاجمت طلبة مدارس الخضر في منطقة "التل" في البلدة القديمة، بعد مغادرتهم مدارسهم، بإطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، ما خلق حالة من الهلع والخوف بين صفوفهم.
يشار الى أن طلبة مدارس الخضر، يتعرضون منذ فترة لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال، بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، وملاحقتهم بين الاحياء.
MENAFN24112024000205011050ID1108919889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.