المحكمة الإسرائيلية تمدد اعتقال مستوطن وتفرج عن 12 بعدما هاجوا ضابطا وجنديا بالخليل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أوقفت الشرطة الإسرائيلية أمس، السبت، 13 مستوطنا بعد تهجمهم على قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، والاعتداء على جندي أصيب بجروح متوسطة، ثم أفرجت عن معظمهم وأبقت أربعة قيد الاعتقال، وقررت المحكمة اليوم، الأحد، الإفراج عن ثلاثة مستوطنين وإبقاء مستوطن واحد قيد الاعتقال، وفقا لموقع "واينت" الإلكتروني.

وتتكرر هجمات المستوطنين ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، لكن السلطات الإسرائيلية تتساهل في تعاملها مع إرهاب المستوطنين على الفلسطينيين وعناصر الجيش، وأعلن الأمن، يسرائيل كاتس، أول من أمس، عن وقف سياسة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإرهابيين.

وصرخ المستوطنون تجاه بلوط في مدينة الخليل المختلة بشعارات، بينها "خائن" و"ظالم بحق بني إسرائيل" و"كفى للاعتقالات الإدارية".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أحد المستوطنين الذين تم توقيفهم، أمس، كان معتقلا إداريا إثر ضلوعه في إحراق منازل متكرر في قرى فلسطينية في الضفة الغربية، لكن تم الإفراج عنه في تموز/يوليو الماضي.

وجاء الإفراج عن جميع المستوطنين باستثناء واحد منهم، أمس واليوم، رغم أن الشرطة أعلنت أن "هذا الملف (التهجم على بلوط) وملف الاعتداء على الجندي الذي أصيب بجروح متوسطة جراء اعتداء مستوطنين، هما أولوية عليا في لواء شرطة السامرة ويهودا"، وأن الشبهات ضد المستوطنين هي الاعتداء على شرطي، وإلحاق أضرار بممتلكات بشكل متعمد، والاعتداء على موظف حكومي، وسلوك عنيف في مكان عام وإهانة موظف حكومي.

وقال ممثل الشرطة أمام المحكمة، أمس، إن "قوات الشرطة وحرس الحدود تدخلت وفرقت بين المشتبهين والجنرال. وخلال هذه الأحداث، بدأ أحد المشتبهين بالاعتداء على جنود وأفراد شرطة، وخلال ذلك كان يشتمهم ويحاول الاقتراب من الجنرال".

وأضاف ممثل الشرطة أن "الشرطة اعتقلت المشتبه واقتادته إلى مركز الشرطة في الخليل، وتم وضعه في زنزانة، لكنه استمر بسلوكه العنيف وألحق ضررا داخل الزنزانة إلى جانب تهديدات أخرى ضد أفراد شرطة. وهذا حدث خطير وعنيف وانتهى بأعجوبة بالشكل الذي انتهى به".

وجاء قي بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن "نتنياهو يندد بشدة بأعمال العنف تجاه قائد المنطقة الوسطى أفي بلوط، وجميع الوزراء ينضمون إلى هذا التنديد. ويجب استنفاد القانون مع أي عنف موجه ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي".