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البرلمان العراقي يناقش التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية

11/24/2024 6:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بغداد / PNN -
يعقد البرلمان العراقي، يوم الإثنين، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.

وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي لصحيفة“الصباح”، الصادرة الأحد، إن“البرلمان العراقي حدد يوم غد الإثنين موعدا لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الصهيونية حيث سيكون جانبا من الجلسة علنية والآخر سرية”.

وذكر أن البرلمان العراقي“لا يهاب التهديدات الصهيونية ولا يقبل بأي اعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال وسنتخذ كل الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية ودعم الحكومة بهذا الاتجاه“.

كما ذكر أن البرلمان العراقي“سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه”.

ويعيش العراق حالة من الترقب والحذر الشديد بعد إعلان إسرائيل بتوجيه عمل عسكري ضد العراق على خلفية قيام الفصائل المسلحة العراقية بتوجيه ضربات شبه يومية بالطيران المسير ضد أهداف ومواقع عسكرية داخل الراضي المحتلة.

MENAFN24112024000205011050ID1108919814

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