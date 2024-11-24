البرلمان العراقي يناقش التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بغداد / PNN -
يعقد البرلمان العراقي، يوم الإثنين، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.
وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي لصحيفة“الصباح”، الصادرة الأحد، إن“البرلمان العراقي حدد يوم غد الإثنين موعدا لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الصهيونية حيث سيكون جانبا من الجلسة علنية والآخر سرية”.
وذكر أن البرلمان العراقي“لا يهاب التهديدات الصهيونية ولا يقبل بأي اعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال وسنتخذ كل الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية ودعم الحكومة بهذا الاتجاه“.
كما ذكر أن البرلمان العراقي“سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه”.
ويعيش العراق حالة من الترقب والحذر الشديد بعد إعلان إسرائيل بتوجيه عمل عسكري ضد العراق على خلفية قيام الفصائل المسلحة العراقية بتوجيه ضربات شبه يومية بالطيران المسير ضد أهداف ومواقع عسكرية داخل الراضي المحتلة.
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