عضو في البرلمان الإيراني يصرح بأن إيران على وشك تطوير الأسلحة النووية

(MENAFN
) صرح عضو في البرلمان
الإيراني يوم السبت الموافق 23نوفمبر, بأن إيران على وشك تطوير الأسلحة النووية، داعياً أوروبا والغرب إلى قبول واقع "إيران النووية", وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أشار النائب أبو الفضل إلى أن إيران تمتلك الآن التكنولوجيا النووية الكاملة، القادرة على إنتاج المواد النووية في كل مرحلة.
كذلك أكد على أهمية القدرة النووية لإيران، مقترحاً أن التعاون الإيراني يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تنفيذ معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية( ان بي تي), إذا كان الغرب مستعداً للاعتراف بذلك, تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن برنامج إيران النووي المتنامي.
وفي يوم الخميس، أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (آي أي إي أي), الأنشطة النووية الإيرانية المتقدمة، مطالبة طهران بالتعاون الفوري وتقديم تقرير مفصل عن عملياتها النووية, ردًا على ذلك، أكد بهروز كمالوندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران تقوم بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى نقاء 60بالمئة باستخدام أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة, وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها الوكالة قراراً ضد إيران خلال ستة أشهر, كما أكد كمالوندي أن إيران تم توجيهها لتسريع جهودها في التخصيب، وتفعيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية.
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