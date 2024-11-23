تظاهرات مناهضة للعنف بحق النساء تعم فرنسا بدعوة من جمعيات حقوقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬منظمة‭ ‬وشخصية‭ ‬فرنسية‭ ‬إلى‭ ‬التظاهر‭ ‬أمس‭

‬السبت‭ ‬رفضا‭ ‬للعنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬أحدثتها‭ ‬محاكمة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بجرائم‭ ‬اغتصاب‭ ‬متسلسلة‭ ‬بحق‭ ‬امرأة‭ ‬كان‭ ‬زوجها‭ ‬يخدّرها‭ ‬لعشر‭ ‬سنوات‭. ‬وفي‭ ‬مرسيليا‭ ‬بجنوب‭ ‬فرنسا،‭ ‬تجمع‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات،‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬القديم‭ ‬للتنديد‭ ‬بالعنف‭ ‬الجنسي‭. ‬وكُتبت‭ ‬شعارات‭ ‬على‭ ‬لافتات‭ ‬حملها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬نكسر‭ ‬قانون‭ ‬الصمت‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعني‭ ‬لا‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬المدن،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬باريس،‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭. ‬وتقام‭ ‬حركة‭ ‬التعبئة‭ ‬هذه‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ (‬الجنسي‭ ‬والجسدي‭ ‬والنفسي‭ ‬والاقتصادي‭...) ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬خاص،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬محاكمة‭ ‬حوالي‭ ‬خمسين‭ ‬رجلا‭ ‬متهمين‭ ‬باغتصاب‭ ‬جيزيل‭ ‬بيليكو‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬فاقدة‭ ‬للوعي‭ ‬إثر‭ ‬تخديرها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬مازان‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭. ‬

وأكدت‭ ‬أماندين‭ ‬كورمييه،‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬ Greve ‭ ‬ feministe ‭ (‬الإضراب‭ ‬النسوي‭) ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بصدى‭ ‬دولي،‭ ‬والتي‭ ‬يبدأ‭ ‬الاثنين‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬‮«‬تُظهر‭ ‬أن‭ ‬ثقافة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مثل‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬الذكوري‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬في‭ ‬المنازل،‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل،‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬الدراسة،‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬النقل،‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭. ‬

ووقّع‭ ‬الدعوة‭ ‬للتعبئة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬منظمة‭ ‬وشخصية،‭ ‬بينهم‭ ‬المغنية‭ ‬أنجيل‭ ‬والممثلة‭ ‬والمخرجة‭ ‬جوديث‭ ‬غودريش‭. ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬أعلن‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬هي‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬لولايته‭ ‬الممتدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ركيزة‭ ‬أولى‮»‬‭ ‬هي‭ ‬النضال‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬القضاء‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬العنف‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭. ‬كما‭ ‬خُصص‭ ‬رقم‭ ‬للطوارئ‭ ‬هو‭ ‬3919‭ ‬للنساء‭ ‬ضحايا‭ ‬العنف‭ ‬ومن‭ ‬حولهنّ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬هواتف‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬الجسيمة‭ ‬وأساور‭ ‬لإبعاد‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬معنّفيهن‭. ‬

وقد‭ ‬رحبت‭ ‬جمعيات‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬بهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬لكنها‭ ‬اعتبرتها‭ ‬غير‭ ‬كافية،‭ ‬مطالبة‭ ‬بميزانية‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬2 , 6‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭ ‬و«قانون‭ ‬إطاري‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬التشريع‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬‮«‬مجزأ‭ ‬وغير‭ ‬كامل‮»‬‭. ‬في‭ ‬بداية‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وعدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬سليمة‭ ‬سا‭ ‬بأنها‭ ‬ستعلن‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬ملموسة‭ ‬وفعالة‮»‬‭ ‬بحلول‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬تهدف،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحسين‭ ‬أنظمة‮»‬‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الضحايا،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬‮«‬استقبال‭ ‬الضحايا‭ ‬ورعايتهن‮»‬‭. ‬