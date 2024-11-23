فلـسـطـيـن تـحـصـد جوائـز في ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصدت فلسطين عدة جوائز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، والتي أقيمت خلال الفترة 13 - 22 من نوفمبر، في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
استهلت فعاليات الحفل بقصيدة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» للشاعر الراحل محمود درويش، وتقديم عرض فني من فلسطين لفرقة «وطن للفنون الشعبية»، ومن ثم إعلان الفائزين من صناع الأفلام بجوائز مسابقات المهرجان المختلفة.
وحصد الفيلم الفلسطيني «حالة عشق: غسان أبو ستة»، للمخرجتين كارول منصور، ومنى الخالدي، جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل. وفي مسابقة الفيلم الفلسطيني، فاز «أحلام كيلومتر مربع» بالجائزة الأولى، وكانت الثانية من نصيب «حالة عشق» إخراج كارول منصور، وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم «أحلام عابرة».
كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير لكل من غسان أبوسنة، والمخرج رشيد مشهراوي عن فيلم «سن الغزال».
أما جوائز أفلام غزة ففاز بالجائزة الأولى فيلم «جلد ناعم» وذهبت الجائزة الثانية لفيلم «خارج التغطية» إخراج محمد شريف، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب «يوم دراسي» إخراج أحمد الدنف.
من جانبه، ثمن المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناج، «مواقف الشقيقة مصر ودورها الثقافي الريادي المستمر، والذي تجسد أيضا عبر موقف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالجهود المشرفة التي بذلها الفنان حسين فهمي لدعم صمود شعبنا». ودعا إلى «ممارسة ضغط فكري وثقافي موحد لإعلاء الصوت من أجل مناصرة العدالة والوقف الفوري للحرب وإغاثة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عن آخر شعب يرزح تحت آخر احتلال على هذه الأرض».
وأشارت «وفا» إلى أن «المهرجان حرص أيضا على إعلان دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وإيلائه اهتماما خاصا بالسينما الفلسطينية، وتخصيص جائزتين خاصتين بالسينما الفلسطينية، وعروض أفلام من غزة لتسليط الضوء على السينما بفلسطين وصناع الأفلام في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الحالية، بالإضافة إلى أعمال المنتجين الفلسطينيين من أجل إبراز شتى القضايا الفلسطينية من خلال الفن والسينما، ولإيصال رسائل قوية للعالم عن معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته».
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