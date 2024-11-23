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فلـسـطـيـن تـحـصـد جوائـز في ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

11/23/2024 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصدت‭ ‬فلسطين‭ ‬عدة‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ45،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬13‭ - ‬22‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية،‭ ‬برئاسة‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬فهمي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭). ‬

استهلت‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬بقصيدة‭ ‬‮«‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬ما‭ ‬يستحق‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬للشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬محمود‭ ‬درويش،‭ ‬وتقديم‭ ‬عرض‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬لفرقة‭ ‬‮«‬وطن‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬الأفلام‭ ‬بجوائز‭ ‬مسابقات‭ ‬المهرجان‭ ‬المختلفة‭. ‬

‭ ‬وحصد‭ ‬الفيلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬عشق‭: ‬غسان‭ ‬أبو‭ ‬ستة‮»‬،‭ ‬للمخرجتين‭ ‬كارول‭ ‬منصور،‭ ‬ومنى‭ ‬الخالدي،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬طويل‭. ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الفيلم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬فاز‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‮»‬‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى،‭ ‬وكانت‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬عشق‮»‬‭ ‬إخراج‭ ‬كارول‭ ‬منصور،‭ ‬وذهبت‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬لفيلم‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬عابرة‮»‬‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬قررت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬منح‭ ‬شهادة‭ ‬تقدير‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬غسان‭ ‬أبوسنة،‭ ‬والمخرج‭ ‬رشيد‭ ‬مشهراوي‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬سن‭ ‬الغزال‮»‬‭. ‬


‬أما‭ ‬جوائز‭ ‬أفلام‭ ‬غزة‭ ‬ففاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬جلد‭ ‬ناعم‮»‬‭ ‬وذهبت‭ ‬الجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬لفيلم‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬التغطية‮»‬‭ ‬إخراج‭ ‬محمد‭ ‬شريف،‭ ‬أما‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬فكانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬دراسي‮»‬‭ ‬إخراج‭ ‬أحمد‭ ‬الدنف‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬المستشار‭ ‬الثقافي‭ ‬لسفارة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬ناجي‭ ‬الناج،‭ ‬‮«‬مواقف‭ ‬الشقيقة‭ ‬مصر‭ ‬ودورها‭ ‬الثقافي‭ ‬الريادي‭ ‬المستمر،‭ ‬والذي‭ ‬تجسد‭ ‬أيضا‭ ‬عبر‭ ‬موقف‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجهود‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬ضغط‭ ‬فكري‭ ‬وثقافي‭ ‬موحد‭ ‬لإعلاء‭ ‬الصوت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مناصرة‭ ‬العدالة‭ ‬والوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬وإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ورفع‭ ‬الظلم‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬شعب‭ ‬يرزح‭ ‬تحت‭ ‬آخر‭ ‬احتلال‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المهرجان‭ ‬حرص‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وإيلائه‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا‭ ‬بالسينما‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتخصيص‭ ‬جائزتين‭ ‬خاصتين‭ ‬بالسينما‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وعروض‭ ‬أفلام‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬السينما‭ ‬بفلسطين‭ ‬وصناع‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬الحالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬المنتجين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬شتى‭ ‬القضايا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفن‭ ‬والسينما،‭ ‬ولإيصال‭ ‬رسائل‭ ‬قوية‭ ‬للعالم‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتطلعاته‮»‬‭.‬

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