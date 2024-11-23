عرض متميز لفرقة موسيقى الجيش ضمن فعاليات الأسابيع المصاحبة للقمة الخليجية الـ45

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الجالس (حدث.مصور)
الكويت - 23 - 11 (كونا) -- نظمت الفرقة الموسيقية النحاسية التابعة للجيش الكويتي اليوم السبت عرضا متميزا ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ45 المقرر أن تستضيفه دولة الكويت في الأول من ديسمبر المقبل.
واستمتع رواد مجمع الأفنيوز بالعرض الموسيقي الذي تضمن معزوفات تتعلق بالروابط والعلاقات الخليجية ومنها لأغنيات (أنا الخليجي) و(كلما زادت المحن) و(هنا هنا). (النهاية)
خ م ج
MENAFN23112024000071011013ID1108918572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.