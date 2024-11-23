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عرض متميز لفرقة موسيقى الجيش ضمن فعاليات الأسابيع المصاحبة للقمة الخليجية الـ45

11/23/2024 2:51:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس (حدث.مصور)

الكويت - 23 - 11 (كونا) -- نظمت الفرقة الموسيقية النحاسية التابعة للجيش الكويتي اليوم السبت عرضا متميزا ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ45 المقرر أن تستضيفه دولة الكويت في الأول من ديسمبر المقبل.
واستمتع رواد مجمع الأفنيوز بالعرض الموسيقي الذي تضمن معزوفات تتعلق بالروابط والعلاقات الخليجية ومنها لأغنيات (أنا الخليجي) و(كلما زادت المحن) و(هنا هنا). (النهاية)

خ م ج


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