اقتصاديون: الأردن يسير بخطى إيجابية في مسار تطوير البيئة الاستثمارية

يمضي الأردن قدما بالرغم من حالة عدم اليقين التي تواجه المنطقة، بتحسين بيئة الأعمال وتهيئها لتكون أكثر استقطابا للاستثمارات، باعتبارها مفتاحا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



ويملك الأردن اليوم رؤية تحديث اقتصادي واضحة، مبنية على مكامن قوة المملكة ومزاياها، ويتطلب تحقيقها استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، 72 بالمئة منها من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص.



وحسب رؤية التحديث الاقتصادي، سيمكن توفير التمويل الاقتصاد الوطني من تحقيق المزيد من النمو، بما يؤدي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل لنحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، إلى جانب استحداث الفرص الاقتصادية والتشغيلية لاستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة.



ويستند الأردن بالاستثمار على قواعد متينة، بمقدمتها قيادة ملهمة للمستثمرين وأمن واستقرار وسياسة نقدية حصيفة، وتشريعات متطورة وموقع استراتيجي وسهولة الوصول للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة، علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات.



وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى اجتماعه قبل أيام بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى، أن استقطاب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.



ويرى اقتصاديون أن المضي قدما بمسيرة الاقتصاد الوطني التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب أن يكون استقطاب الاستثمارات هو الهم الأول للقطاعين العام والخاص وكل مكونات الدولة.



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية تعتبر " حجر الرحى" في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، والتي هي في مقدمة اهتمامات جلالة الملك، مؤكدين أن الأردن يثبت دائما منعته وقدرته على تجاوز الصعوبات، ما يشجع على استقطاب الاستثمارات وتوطينها.



وشددوا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستقطاب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وتحديث التشريعات واستقرارها وتوفير حوافز منافسة وتطوير البنية التحتية والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الاستفادة من علاقات الأردن الوثيقة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة.



وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن استقطاب الاستثمارات تمثل "حجر الرحى" للاقتصاد الوطني، وبخاصة لجهة تحقيق النمو وتوليد فرص العمل، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصاد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك، للترويج للفرص الواعدة المتوفرة لدى المملكة.



وقال إن جلالته يضع استقطاب الاستثمارات بقمة اهتماماته، ويوجه دائما إلى تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم، علاوةعلى ضرورة دعم القطاع الخاص والمستثمرين المحليين لتوسيع استثماراتهم والبناء على قصص النجاح المتحققة بمختلف القطاعات.



وأكد أن الأردن يدرك وجود منافسة قوية بالمنطقة لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن العائد المالي الأكبر لاستثماراتهم، وهو موجود بالمملكة، إلى جانب مزايا أخرى تلبي احتياجات المستثمرين.



وأشار للعديد من المقومات التي تحكم بيئة الاستثمار والأعمال بالأردن، وبمقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الاستراتيجي، وعلاقات خارجية قوية واتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وحوافز ومزايا عديدة متوفرة لأصحاب الأعمال.



وبين أن هذه المقومات والمزايا تمثل رسالة مهمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، خاصة من الأشقاء العرب، لاستغلال الفرص الاقتصادية الكبيرة المتوفرة بالأردن، لا سيما تلك التي تتركز بقطاعات السياحة والطاقة والتعدين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والنقل.



وقال الحاج توفيق، إن غرفة تجارة الأردن تسخر كل إمكانياتها وعلاقاتها مع غرف التجارة العربية والأجنبية المهمة للترويج لبيئة الأعمال والفرص القائمة بالمملكة، لاستقطاب الاستثمارات، مشددا على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ذلك.



وفي هذا السياق، أشار إلى أن الغرفة ستستضيف مطلع الشهر المقبل في عمان، مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، لبحث آفاق الاستثمار في قطاعات استراتيجية واعدة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد بتنظيم مشترك بين تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يشكل فرصة مهمة للمملكة كونه يأتي في وقت استثنائي، وسيظهر الجهود المبذولة لبناء بيئة استثمارية محفزة.



ولفت إلى أن توجيه الاستثمارات يمثل الحل الأمثل للصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني وبما يمكن المملكة من تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما لجهة توفير فرص العمل من خلال استقطاب استثمارات جديدة.



ودعا إلى تذليل بعض العقبات الإجرائية والبيروقراطية التي تؤثر على بيئة الأعمال، وتفعيل "الدبلوماسية الاقتصادية" للسفارات الأردنية بالخارج، لترويج المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج تمويلات مالية كبيرة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردن يسير بخطى إيجابية في مسار تطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وبين أن الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب في قانون البيئة الاستثمارية ساعدت بقدر كبير على تعزيز الاستثمارات النوعية بالمملكة، وذلك من ناحية تسهيل إقامة المشاريع أو التوسع بالقائم منها.

ولفت إلى أهمية بذل المزيد من الجهد والحرص على أدامة استقرار التشريعات الناظمة لبيئة ممارسة الأعمال ما يجعلها أكثر منافسة ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب على المستوى المنطقة، مبينا أن المملكة تشهد منافسة قوية من دول أخرى لجهة استقطاب الاستثمار، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسة التي تعيشها المنطقة.

وقال الطباع، "بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد الوطني إلا أن ثقة المستثمرين تبقى عالية في الاقتصاد الوطني، خاصة لما تتمتع به البلاد من مقومات الأمن والاستقرار السياسي والنقدي ورفع التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة خلال هذا العام من قبل وكالات عالمية، والتي آخرها تأكيد وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن عند(Ba3 ) من دون تغيير".

وأكد ضرورة العمل على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمارات حسب رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر أن هذا يستدعي إشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي تعد من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستفادة من خبرات أصحاب الأعمال الأردنيين بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز من ثقة المستثمرين بالمملكة.

واشار الطباع، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الأردني في القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وفي اتخاذ القرارات المصيرية التي تصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، بما يخدم بيئة الأعمال وأصحاب العمل في الأردن.

بدوره، أشار نائب رئيس غرفة صناعة اربد الدكتور نضال الحاسي، إلى أن زيادة الاستثمارات لتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية يتطلب العمل على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى توفير بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وعرض لبعض المحاور المتعلقة بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار ومنها : تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وضمان وضوح القوانين والسياسات الاستثمارية، وتحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.

ونوه إلى أهمية تقديم تخفيضات أو إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير أراضٍ بأسعار مخفضة أو بشروط دفع ميسرة للمشروعات الاستثمارية.

ودعا الدكتور الحاسي الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة اربد، لأهمية تطوير البنية التحتية من خلال تحسين النقل والخدمات وبناء شبكات نقل متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، علاوة على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتسهيل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.

وركز على ضرورة دعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للاقتصاد، والترويج للسياحة والاستثمار في البنية التحتية منها، وتشجيع الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة، وتوقيع اتفاقيات دولية تُسهل تدفق الاستثمارات، وتنظيم فعاليات ومعارض تروج للفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب وجود رؤية استراتيجية واضحة تدعم الاستثمار كأولوية وطنية، ومعالجة القضايا الاقتصادية الكبرى مثل التضخم، وعجز الموازنة، والتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الوطنية للمشاركة في المشاريع الجديدة، والتنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة الاستثمارات وفائدتها للاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني محمد علي القريوتي، أن الاستثمارات تصب بمصلحة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة وتوفير فرص العمل المختلفة التي تقلل من معدلات البطالة، وتسهم بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال "في الأردن نحتاج أن نتحرك باتجاهين متسارعين وبوقت متناغم معا، اتجاه قطاعي للنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآخر جغرافي من حيث ترجيح الأولوية للمناطق المختلفة مثل المحافظات والأطراف، لإحداث التنمية في حواضنها وليس هجرتها لتتركز بالمدن الكبرى او المناطق المزدحمة".

وأضاف "من المهم أن نعتمد على قاعدة بيانات دقيقة نستند إليها في التوجيه للقطاعات سريعة النمو والتي تحدث أثر إيجابي مباشر وندعمها بكل الممكنات لبقائها وتطورها ومنها، ما هو مرتبط بكلف ممارسة الأعمال ومنها ما هو مرتبط بالحصول على التمويل ومنها ما هو مرتبط بضمان استمراريتها وتغطية مخاطر اعمالها".

وتابع "هناك الكثير من الاستثمارت القائمة والتي استثمر فيها أموالاً كثيرة لكنها تواجه صعوبة في استرداد هذه الاستثمارات وتسويقها وإعادة تدويرها مرة أخرى بالاقتصاد، ضاربا مثالا على ذلك وجود ما يزيد على 30 ألف شقة جاهزة فارغة بالمقابل هناك أكثر من 400 ألف عقد إيجار وهناك نسب معتدلة في التملك السكني يقابله نمو سكاني مستمر والنسبة الأكبرمن جيل الشباب.

وفي هذا السياق أشار، إلى أن قرارت الحكومة الأخيرة إيجابية في موضوع تخفيض رسوم المسقفات ورسوم التسجيل، مؤكدا ضرورة أن يتبعها برامج تمويلية مناسبة وبكلف قليلة يستطيع المواطن أن يتحملها.

وبين وجود الكثير من الاستثمارت القائمة بالقطاع الصناعي ولديها القدرة على النمو والتوسع وسلعها مطلوبة محليا ودوليا، ولكنها محكومة بارتفاع كلف ممارسة الأعمال والحصول على التمويل وكلف التمويل.

ولفت إلى أن القطاع السياحي يواجه اليوم تحديات كبيرة وبحاجة إلى تدخل فوري لابقاء استثماراته قائمة وتحمل أعباء عنها لحين عودة نشاطه إلى سابق عهده، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على القطاع التجاري كونه أهم القطاعات التي لديها دورة مالية سريعة، موضحا أن الخدمات هي قطاعات في أساسها مرتبطة برأس المال البشري، ما يتعين وضعه بمقدمة أولويات القرارات.

وأكد أهمية التركيز على التوسع الأفقي بدلا من العامودي بخصوص السكن الذي أرهق المواطنين والموازنة لجهة الاكتظاظ الكبير في المدن وما تحتاجه من خدمات متكررة لنفس الغرض، إضافة إلى الاستهلاك الكبير للموارد المائية والخدمات والمواصلات والمحروقات، موضحا أن التوسع الأفقي يخلق تنمية ويزيد من الانتشار ويحسن البيئة المعيشية والخدمية للمواطن، وهذا الذي يوصلنا إلى الرفاه الاجتماعي.

وشدد القريوتي، على ضرورة وضع حلول ناجعة لتنشيط السوق المالي، خاصة فيما يتعلق بحجمه وتداولاته اليومية وهو ما أشار إليه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مؤكدا أن السوق المالي هو أسرع القطاعات استقطابا للاستثمارات الاجنبية.

وبين أن المشاريع الكبرى هي أحد أعمدة الاقتصاديات الناجحة، كونها تعزز الأمن الاقتصادي والخدمي الوطني وتخلق تنمية كبيرة في المجتمعات والدول وفرص تشغيل كبيرة وتدعم منظومة الأمان بالقطاعات المرتبطة بها كالنقل والمياه والطاقة والطيران والموارد الطبيعية.

وأكد ضرورة تشجيع الاستثمار الاجنبي للقدوم للمملكة وتوفير الرعاية الكاملة له كونه يبحث عن قصص نجاح في الدولة التي يتوجه إليها، لافتا إلى أن الاستمارات الأجنبية تعد الرافعة المالية لتعظيم نشاطاتها وأعمالها وخدماتها واستقطاب استثمارات أخرى.

--(بترا)