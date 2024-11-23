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الحسين إربد ينقل تدريباته إلى عمان ويبدأ معسكره استعدادا لأهلي دبي

11/23/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – ينقل فريق الحسين إربد غدا تدريباته للعاصمة عمان، ويدخل في معسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق العاصمة، بصفوف منقوصة ومؤثرة تحضيرا لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.
ويبحث " الأصفر" عن مواصلة انتصاراته في البطولة القارية، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي ورد الدين للفريق الاماراتي بعد الخسارة في مباراتهما الأولى بنتيجة 1-3، وحسم تأهله رسميا للدور الثاني من البطولة وتعزيز صدارة المجموعة الذي يتزعمها حاليا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
ويعمل الجهاز الفني على تحضير الحارس محمود الكواملة بأفضل صورة فنيا وبدنيا أملا في تعويض أبرز الغيابات وأهمها الحارس يزيد أبو ليلى الذي تعرض لكسر في الفك خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة المنتخب الكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهدت التدريبات الماضية حالة معنوية عالية من الكواملة الذي يملك الخبرة والإمكانيات ليكون في الموعد مدعوما بثقة جماهيرية، وتأكيدات من الجهاز الفني أن جميع اللاعبين الذين يتواجدون في القائمة متميزون.
ويملك المدير الفني جواو موتا خيارات فنية متنوعة لتعويض غياب نجم الفريق وهدافة عارف الحاج الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، ويحتاج للراحة 4 أشهر لوجود كسر في منطقة الكاحل، والحال ينطبق على السنغالي عبد العزيز انداي الذي يغيب بسبب الإصابة.
ويتسلح الحسين إربد في اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى صدارته فرق دوري أندية المحترفين برصيد 22 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه، علما أن لديه مباراة مؤجلة مع فريق مغير السرحان.
وحرصت إدارة النادي على فتح مدرجات الدرجة الثانية أمام الجماهير مجانا، بهدف توفير أكبر مساندة الدعم للفريق وتقديرا لدور جماهير الحسين التي تزحف خلفه في كل المناسبات وتعاني أعباء السفر من إربد إلى عمان في ظل عدم اعتماد ملعب الحسن ملعبا بيتيا للفريق في البطولة الآسيوية.
وشهدت الجرعة التدربيبة التي أجراها الفريق عصر أمس على ملعب زبدة، مشاركة لاعبي المنتخب الوطني عبدالله نصيب، سعد الروسان، إحسان حداد، رجائي عايد، محمود مرضي ، علي حجبي ورزق بني هاني، الذين منحهم الجهاز الفني إجازة لمدة يومين بعد عودتهم من الكويت، ويركز المدير الفني موتا في الجرعات التدريبية على الجانبين الفني والبدني، ودراسة نقاط القوة والضعف عند الفريق الإماراتي الذي يملك خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين المميزين.
ويخوض "الأصفر" مساء اليوم، الجرعة التدريبية الأخيرة على ملعبه قبل أن يبدأ رحلة جديدة في التحضيرات من العاصمة عمان، وسيرمي موتا بالتشكيلة القادرة على تحقيق الفوز وتسجيل النقطة 12 في مشواره مع الفريق في دوري أبطال آسيا، بعد حصد "الأصفر" 9 نقاط من 3 انتصارات على التوالي، مرتان على فريق ناساف الأوزبكي، ومرة على فريق الكويت الكويتي، وقدم موتا مع الفريق مستويات مميزة بعدما تعاقدت الإدارة معه عقب فسخ عقد مواطنه المدير الفني السابق تياغو، الذي كان مدربا عندما تلقى الحسين الخسارة الوحيدة في المسابقة الآسيوية.
ويجاهد الجهاز الإداري للفريق في تأمين تدريبات على ملاعب عشبية، قبل أن يخوض تدريباته الأخيرة على ملعب المباراة يوم الثلاثاء المقبل، التي سيضع فيها موتا طريقة وخطة وأسلوب اللعب أمام الفريق الإماراتي.
إلى ذلك، ينتظر أن تصل إلى عمان مساء بعد غد بعثة فريق أهلي دبي، وكان الفريق فقد صدارة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، بعد تعادله السلبي مع فريق كلباء في الجولة الثامنة من البطولة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، وتراجع للوصافة، تاركا الصدارة للشارقة الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة.

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