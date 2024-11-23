الحسين إربد ينقل تدريباته إلى عمان ويبدأ معسكره استعدادا لأهلي دبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – ينقل فريق الحسين إربد غدا تدريباته للعاصمة عمان، ويدخل في معسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق العاصمة، بصفوف منقوصة ومؤثرة تحضيرا لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.
ويبحث " الأصفر" عن مواصلة انتصاراته في البطولة القارية، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي ورد الدين للفريق الاماراتي بعد الخسارة في مباراتهما الأولى بنتيجة 1-3، وحسم تأهله رسميا للدور الثاني من البطولة وتعزيز صدارة المجموعة الذي يتزعمها حاليا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
ويعمل الجهاز الفني على تحضير الحارس محمود الكواملة بأفضل صورة فنيا وبدنيا أملا في تعويض أبرز الغيابات وأهمها الحارس يزيد أبو ليلى الذي تعرض لكسر في الفك خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة المنتخب الكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهدت التدريبات الماضية حالة معنوية عالية من الكواملة الذي يملك الخبرة والإمكانيات ليكون في الموعد مدعوما بثقة جماهيرية، وتأكيدات من الجهاز الفني أن جميع اللاعبين الذين يتواجدون في القائمة متميزون.
ويملك المدير الفني جواو موتا خيارات فنية متنوعة لتعويض غياب نجم الفريق وهدافة عارف الحاج الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، ويحتاج للراحة 4 أشهر لوجود كسر في منطقة الكاحل، والحال ينطبق على السنغالي عبد العزيز انداي الذي يغيب بسبب الإصابة.
ويتسلح الحسين إربد في اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى صدارته فرق دوري أندية المحترفين برصيد 22 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه، علما أن لديه مباراة مؤجلة مع فريق مغير السرحان.
وحرصت إدارة النادي على فتح مدرجات الدرجة الثانية أمام الجماهير مجانا، بهدف توفير أكبر مساندة الدعم للفريق وتقديرا لدور جماهير الحسين التي تزحف خلفه في كل المناسبات وتعاني أعباء السفر من إربد إلى عمان في ظل عدم اعتماد ملعب الحسن ملعبا بيتيا للفريق في البطولة الآسيوية.
وشهدت الجرعة التدربيبة التي أجراها الفريق عصر أمس على ملعب زبدة، مشاركة لاعبي المنتخب الوطني عبدالله نصيب، سعد الروسان، إحسان حداد، رجائي عايد، محمود مرضي ، علي حجبي ورزق بني هاني، الذين منحهم الجهاز الفني إجازة لمدة يومين بعد عودتهم من الكويت، ويركز المدير الفني موتا في الجرعات التدريبية على الجانبين الفني والبدني، ودراسة نقاط القوة والضعف عند الفريق الإماراتي الذي يملك خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين المميزين.
ويخوض "الأصفر" مساء اليوم، الجرعة التدريبية الأخيرة على ملعبه قبل أن يبدأ رحلة جديدة في التحضيرات من العاصمة عمان، وسيرمي موتا بالتشكيلة القادرة على تحقيق الفوز وتسجيل النقطة 12 في مشواره مع الفريق في دوري أبطال آسيا، بعد حصد "الأصفر" 9 نقاط من 3 انتصارات على التوالي، مرتان على فريق ناساف الأوزبكي، ومرة على فريق الكويت الكويتي، وقدم موتا مع الفريق مستويات مميزة بعدما تعاقدت الإدارة معه عقب فسخ عقد مواطنه المدير الفني السابق تياغو، الذي كان مدربا عندما تلقى الحسين الخسارة الوحيدة في المسابقة الآسيوية.
ويجاهد الجهاز الإداري للفريق في تأمين تدريبات على ملاعب عشبية، قبل أن يخوض تدريباته الأخيرة على ملعب المباراة يوم الثلاثاء المقبل، التي سيضع فيها موتا طريقة وخطة وأسلوب اللعب أمام الفريق الإماراتي.
إلى ذلك، ينتظر أن تصل إلى عمان مساء بعد غد بعثة فريق أهلي دبي، وكان الفريق فقد صدارة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، بعد تعادله السلبي مع فريق كلباء في الجولة الثامنة من البطولة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، وتراجع للوصافة، تاركا الصدارة للشارقة الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة.
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