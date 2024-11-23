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شباب يعرضون أفكارهم ومشروعاتهم في عالم التمور - جريدة الوطن السعودية

11/23/2024 2:43:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل معرض عالم التمور 2024، الذي يُقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تسليط الضوء على الابتكار والإبداع في قطاع التمور، من خلال عرض قصص نجاح ملهمة لشباب سعودي أسهموا في تحويل التمور إلى منتجات عالمية.
ويُعد هذا الحدث منصة رئيسية لرواد الأعمال الشباب لعرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين والمهتمين محليًا ودوليًا.
من بين أبرز ما يميز المعرض، تخصيص مساحات للمشروعات الشبابية التي تبرز الإبداع في توظيف التمور في الصناعات التحويلية؛ مشروعات شبابية مثل الشوكولاتة بالتمر، مشروبات الطاقة المستخلصة من التمر، والمخبوزات الصحية، جذبت أنظار الزوار لابتكاراتها التي تجمع بين التراث والتقنيات الحديثة.
أحد أبرز الأمثلة على هذه النجاحات هو مشروع شاب سعودي استطاع تطوير عبوات مبتكرة لتسويق التمور على المستوى العالمي، حيث قال: ((رؤيتي هي جعل التمور جزءًا من كل مائدة عالمية، عبر تقديمها بشكل عصري وجذاب)). وقد حازت هذه الفكرة على إشادة واسعة من الزوار والمستثمرين الذين أعجبوا بالجمع بين الأصالة والإبداع.
يحظى هؤلاء الشباب بدعم الحصول على الاستشارات والدعم التقني لرواد الأعمال بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق. كما يتيح المعرض فرصة الالتقاء بشركاء دوليين لتوسيع نطاق انتشار هذه المنتجات. وإلى جانب ذلك فالمعرض يعكس أهمية التمور كمنتج اقتصادي إستراتيجي يمتلك إمكانات هائلة للتوسع في الأسواق العالمية. ويؤكد الخبراء المشاركون أن التمور لم تعد مجرد سلعة زراعية، بل أصبحت مكونًا رئيسيًا في المنتجات الغذائية العالمية التي تحظى بطلب متزايد.
ويتماشى التركيز على الابتكار ودعم الشباب مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات غير النفطية. ويؤكد المشاركون في المعرض أن تعزيز ريادة الشباب في هذا القطاع يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، خاصة مع تزايد الإقبال على المنتجات المبتكرة المستوحاة من التمور.

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