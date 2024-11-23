اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة تضامنية رفضًا لاستهداف الأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / نظمت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، اليوم، وقفة تضامنية أمام مقر عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة دير البلح، وذلك احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دور الوكالة وسعي الاحتلال لإلغاء عملها.
وأكدت اللجان الشعبية في بيانٍ لها أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش ظروفًا إنسانية قاسية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي أسفر عن مقتل وتهجير الآلاف وتدمير المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك مراكز الإيواء التابعة لـ"الأونروا". وأوضح البيان أن الهجمات الإسرائيلية تأتي في إطار مساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية، لا سيما ملف اللاجئين، عبر تقويض دور "الأونروا" وإلغاء وضع اللاجئين الفلسطينيين المعترف به دوليًا.
وأضاف البيان أن الاحتلال صعّد من حملته ضد "الأونروا"، حيث أبلغ الأمم المتحدة رسميًا بسحب اعترافه بالوكالة وإلغاء الاتفاقيات الثنائية معها. وطالبت اللجان الشعبية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية "الأونروا"، ودعم استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع مأساوية في قطاع غزة.
وشدد البيان على أن وجود "الأونروا" يمثل ضرورة إنسانية وحقًا مشروعًا للاجئين الفلسطينيين، كما أنه يعد شاهدًا تاريخيًا على قضيتهم العادلة. ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف اعتداءاته ومحاولاته الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة، وتوفير الدعم اللازم لها لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة.
وفي ختام البيان، أكدت اللجان الشعبية للاجئين التزامها بالدفاع عن "الأونروا" وحمايتها من المخططات الإسرائيلية، مشددة على أن اللاجئين في المخيمات الفلسطينية سيواصلون نضالهم المشروع للحفاظ على حقوقهم في العودة والعيش بكرامة.
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