اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة تضامنية رفضًا لاستهداف الأونروا

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / نظمت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، اليوم، وقفة تضامنية أمام مقر عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة دير البلح، وذلك احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دور الوكالة وسعي الاحتلال لإلغاء عملها.

وأكدت اللجان الشعبية في بيانٍ لها أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش ظروفًا إنسانية قاسية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي أسفر عن مقتل وتهجير الآلاف وتدمير المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك مراكز الإيواء التابعة لـ"الأونروا". وأوضح البيان أن الهجمات الإسرائيلية تأتي في إطار مساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية، لا سيما ملف اللاجئين، عبر تقويض دور "الأونروا" وإلغاء وضع اللاجئين الفلسطينيين المعترف به دوليًا.

وأضاف البيان أن الاحتلال صعّد من حملته ضد "الأونروا"، حيث أبلغ الأمم المتحدة رسميًا بسحب اعترافه بالوكالة وإلغاء الاتفاقيات الثنائية معها. وطالبت اللجان الشعبية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية "الأونروا"، ودعم استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع مأساوية في قطاع غزة.

وشدد البيان على أن وجود "الأونروا" يمثل ضرورة إنسانية وحقًا مشروعًا للاجئين الفلسطينيين، كما أنه يعد شاهدًا تاريخيًا على قضيتهم العادلة. ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف اعتداءاته ومحاولاته الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة، وتوفير الدعم اللازم لها لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة.

وفي ختام البيان، أكدت اللجان الشعبية للاجئين التزامها بالدفاع عن "الأونروا" وحمايتها من المخططات الإسرائيلية، مشددة على أن اللاجئين في المخيمات الفلسطينية سيواصلون نضالهم المشروع للحفاظ على حقوقهم في العودة والعيش بكرامة.