عدوان إسرائيلي يستهدف معبر جوسية بريف حمص في سوريا

(MENAFN
- Palestine News Network
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دمشق/PNN-أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف، اليوم السبت، معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص.
وقال مدير المعبر دباح المشعل، إن العدوان الإسرائيلي على المعبر تسبب بأضرار مادية.
ومعبر جوسية الحدودي أحد المعابر الخمسة على الحدود بين سوريا ولبنان، يربط بين قرية جوسية غرب مدينة القصير في سوريا وقرى القاع في محافظة بعلبك-الهرمل في لبنان.
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