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عدوان إسرائيلي يستهدف معبر جوسية بريف حمص في سوريا

11/23/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN-أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف، اليوم السبت، معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص.

وقال مدير المعبر دباح المشعل، إن العدوان الإسرائيلي على المعبر تسبب بأضرار مادية.

ومعبر جوسية الحدودي أحد المعابر الخمسة على الحدود بين سوريا ولبنان، يربط بين قرية جوسية غرب مدينة القصير في سوريا وقرى القاع في محافظة بعلبك-الهرمل في لبنان.

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