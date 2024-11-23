سفير الصين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات ويزور متحفه

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN - وضع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين تسنغ جيشن، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، في مدينة رام الله.

وقال السفير الصيني تسنغ جيشن، إن هذه الزيارة تأتي في الذكرى العشرين لاستشهاد ياسر عرفات، للتأكيد على العلاقات الصينية الفلسطينية القوية.

وشدد، على أن الرئيس عرفات رمز للحرية والنضال ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، إنما للصين وللعالم أجمع.

واستقبل مدير متحف ياسر عرفات، محمد حلايقة، السفير جيشن والوفد المرافق له.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، خلال استقباله السفير الصيني، إن الرئيس الراحل ياسر عرفات كانت تربطه علاقات قوية مع جمهورية الصين الشعبية وقاداتها على مر التاريخ، مستذكرا الزيارة الأولى التي قام بها الراحل عرفات ورفيق دربه أبو جهاد إلى الصين في بداية الستينيات من القرن الماضي.

وقدم صبح الشكر لجمهورية الصين الشعبية على مواقفها التاريخية الداعمة والثابتة لحق شعبنا في تقرير المصير في المحافل الدولية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين والمواقف الصينية تجاه القضايا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

واصطحب حلايقة السفير والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة المتحف، إذ أطلعهم على أهم الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية بآخر مئة عام، وأهم المحطات التاريخية في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وعلى هامش الزيارة بحث حلايقة آفاق التعاون المشترك بين متحف ياسر عرفات وسفارة الصين في فلسطين، بما في ذلك إمكانية تنظيم نشاطات وندوات ثقافية بما يخدم التعريف بالقضية الفلسطينية للشعب الصيني الصديق.

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