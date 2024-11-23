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حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

11/23/2024 6:38:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، وذلك خلال يوم الجمعة.
وأكد الحزب في بيان، أنه أوقع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 22-11-2024، 37 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 23:50 من مساء الخميس 21-11-2024 استهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة شمع، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

2- الساعة 01:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 02:15 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شرق مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

4- الساعة 03:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 05:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، للمرّة الثانية، بقذائف المدفعية.

8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت، بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تلّة أرميس غرب بلدة شمع، بصليةٍ صاروخية.

11- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.

15- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 12:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة يارين، وأصابت أهدافها بدقّة.

17- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

18- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 13:37 تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لطائرة حربيّة إسرائيليّة مقابل مدينة صيدا، بالأسلحة المناسبة، وأجبروها على المغادرة.

20- الساعة 13:45 استهداف موقع حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

21- الساعة 13:45 استهداف موقع الإنذار المُبكر "يسرائيلي" (مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 14:30 استهداف مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.

23- الساعة 14:30 استهداف دبابة ميركافا جنوب معتقل الخيام، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

24- الساعة 15:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة، وأصابت أهدافها بدقّة.

25- الساعة 15:20 استهداف مدينة صفد المحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة راموت نفتالي، بصليةٍ صاروخية.

27- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس، بقذائف المدفعية.

28- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 16:20 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

30- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.

31- الساعة 16:30 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

32- الساعة 19:10 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

33- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

34- الساعة 20:25 خاض مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين.

35- الساعة 20:45 استهداف شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة.

36- الساعة 22:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثامنة، بصليةٍ صاروخية.

37- الساعة 23:50 استهداف دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

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