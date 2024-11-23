أعلنت شركة Rimini Street عن وحدة تحكم إدارة جديدة لمجموعة حلول التشغيل البيني Tmrimini Connect

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعنت شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: RMNI)، وهي مزود عالمي لحلول دعم وابتكار برمجيات المؤسسات الشاملة، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP وVMware، اليوم عن Rimini ConnectTM Console ، وهي أداة إدارة ذات لوحة زجاجية واحدة تعمل على توحيد وتبسيط إدارة ومراقبة TMRimini Connect، وهي مجموعة حلول التشغيل البيني الرائدة في الصناعة من Rimini Street.
تتوفر Rimini Connect Console على الفور لـ Rimini ConnectTM for Browsers ولحلول Rimini Connect الإضافية في المستقبل، وهي أحدث تقدم في مجموعة حلول التشغيل البيني من Rimini Street المصممة لإطالة العمر الإنتاجي للأنظمة الحالية من خلال عزل التطبيقات عن التغييرات في مجموعات التكنولوجيا الديناميكية ومعايير التوافق التي قد تتطلب ترقيات مكلفة أو تطوير مخصص.
تعمل Rimini Connect Console على توحيد وأتمتة العديد من القدرات المهمة في أداة إدارة مركزية واحدة، بما في ذلك:
تبسيط مراقبة وإدارة وتكوين خدمات Rimini Connect من لوحة معلومات مركزية
توفير عرض في الوقت الفعلي للنشر الكامل لخدمات Rimini Connect وموارد النظام ذات الصلة
إتاحة إجراء تحليل وتشخيص متعمق للسجلات والتنبيهات من جميع الخوادم ذات الصلة، مما يوفر رؤية شاملة للمؤسسة بأكملها
تبسيط مهام الإدارة الروتينية، مثل فحص وتركيب شهادات رقمية جديدة
قال Desmond Whitt، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Rimini Connect: "إن الحفاظ على قابلية التشغيل البيني للتطبيقات مع التحديثات المستمرة لمجموعات التكنولوجيا الديناميكية يمثل جهدًا صعبًا ومكلفًا ولا ينتهي أبدًا ويستهلك ملايين الدولارات في ترقيات البرامج القسرية أو تطوير حلول مخصصة وتقنية للغاية". وأضاف: "إن حلول Rimini Connect تحمي برامج مؤسستك في المستقبل من مشكلات قابلية التشغيل البيني، كما تم تصميم Rimini Connect Console لتوحيد وتبسيط مراقبة وإدارة حلول Rimini Connect على نطاق واسع، بدءًا من Rimini Connect for Browsers".
تساعد خدمة Rimini Connect الشركات على تحقيق التحديث دون انقطاع
استنادًا إلى خبرة Rimini Street في حل آلاف مشكلات التوافق بنجاح للعملاء منذ عام 2005، توفر Rimini Connect مجموعة من حلول التشغيل البيني السلسة التي يمكنها حل مشكلات التوافق دون الحاجة إلى ترقية برنامج المؤسسة الأساسي لديك.
على سبيل المثال، يتيح Rimini Connect for Browsers لفرق تكنولوجيا المعلومات تنفيذ أحدث إصدارات المتصفحات دون تأخير أو القلق بشأن التأثير السلبي على إصدارات التطبيق الحالية. كما أنه يفصل بشكل إستراتيجي برامج المؤسسة الحالية عن إصدارات مجموعة التكنولوجيا، مما يوفر المرونة اللازمة للمؤسسات للسيطرة على خريطة طريق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
قامت Officeworks ، وهي شركة تجزئة أسترالية رائدة لديها أكثر من 167 متجرًا على مستوى البلاد وعميل Rimini Street بالفعل لدعم أنظمة SAP الخاصة بها، بنشر Rimini Connect for Browsers عندما أعلنت Microsoftأنها ستوقف تشغيل Internet Explorer 11.كانوا بحاجة إلى التأكد من أن تطبيقاتهم المهمة لن تتعرض للخطر بسبب التغيير في توفر المتصفح أو تتطلب ترقية باهظة الثمن ومزعجة للحفاظ على التوافق.
"كان هذا المشروع حقًا تجربة تعاونية مع فريق Rimini Street... وقال Michael Howard، الرئيس التنفيذي للعمليات في Officeworks: "بالنسبة لنا، كان الأمر يتعلق بجعل هذا التحول سلسًا قدر الإمكان دون أي انقطاع للأعمال، وقد ساعدتنا Rimini Street في تحقيق ذلك".
تواصل شركة Rimini Street الاستثمار في مستقبل عملائها من خلال إمكانات التشغيل البيني الجديدة
تشتهر شركة Rimini Street بمساعدة العملاء على تعظيم إمكانات استثماراتهم في تكنولوجيا المعلومات، والحصول على المرونة، والاستمتاع بدعم أفضل وتوفير من شريك موثوق، وتواصل الاستثمار في حلول التشغيل البيني مثل Rimini Connect Console التي تساعد العملاء على نطاق واسع على تأمين المستقبل وإطالة العمر الافتراضي لأنظمتهم الحالية القوية دون القلق بشأن تغيير معايير التوافق.
وقال Whitt: "يعتبر Rimini Connect Console أحدث عروضنا المتوسعة باستمرار لمساعدة المؤسسات على تحقيق هدفها في النمو والربحية مع تقليل المخاطر". "نحن لا نساعد فقط في إطالة عمر الأنظمة، بل نساعد أيضًا في تسهيل إدارتها، وتقليل التكاليف العامة وتحرير الفرق للتركيز على أولويات القيمة الأعلى للأعمال".
تعرف على المزيد حول كيفية إزالة تحديات التشغيل البيني دون ترقيات عن طريق اختيار Rimini Connect .
حول شركة . Rimini Street, Inc
شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.
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البيانات التطلعية
بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "صدق"، "استمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدير"، "احتمال"، "مستقبل"، "نية"، "قد"، "سوف"، "نظرة مستقبلية"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "تنبؤ"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "يجب"، "ربما"، "يمكن" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها شركة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية كلية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة توسيع قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمحفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبة إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وتقلب سعر سهمنا والامتثال ذي الصلة لمتطلبات سوق الأوراق المالية؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، أو قدرتنا على تحقيق فوائد من خسائرنا التشغيلية الصافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعهد المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 30 أكتوبر 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.
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