أعلنت شركة Rimini Street عن وحدة تحكم إدارة جديدة لمجموعة حلول التشغيل البيني Tmrimini Connect

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعنت شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة تحت الرمز: RMNI)، وهي مزود عالمي لحلول دعم وابتكار برمجيات المؤسسات الشاملة، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP وVMware، اليوم عن Rimini ConnectTM Console ، وهي أداة إدارة ذات لوحة زجاجية واحدة تعمل على توحيد وتبسيط إدارة ومراقبة TMRimini Connect، وهي مجموعة حلول التشغيل البيني الرائدة في الصناعة من Rimini Street.

تتوفر Rimini Connect Console على الفور لـ Rimini ConnectTM for Browsers ولحلول Rimini Connect الإضافية في المستقبل، وهي أحدث تقدم في مجموعة حلول التشغيل البيني من Rimini Street المصممة لإطالة العمر الإنتاجي للأنظمة الحالية من خلال عزل التطبيقات عن التغييرات في مجموعات التكنولوجيا الديناميكية ومعايير التوافق التي قد تتطلب ترقيات مكلفة أو تطوير مخصص.

تعمل Rimini Connect Console على توحيد وأتمتة العديد من القدرات المهمة في أداة إدارة مركزية واحدة، بما في ذلك:



تبسيط مراقبة وإدارة وتكوين خدمات Rimini Connect من لوحة معلومات مركزية

توفير عرض في الوقت الفعلي للنشر الكامل لخدمات Rimini Connect وموارد النظام ذات الصلة

إتاحة إجراء تحليل وتشخيص متعمق للسجلات والتنبيهات من جميع الخوادم ذات الصلة، مما يوفر رؤية شاملة للمؤسسة بأكملها تبسيط مهام الإدارة الروتينية، مثل فحص وتركيب شهادات رقمية جديدة

قال Desmond Whitt، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Rimini Connect: "إن الحفاظ على قابلية التشغيل البيني للتطبيقات مع التحديثات المستمرة لمجموعات التكنولوجيا الديناميكية يمثل جهدًا صعبًا ومكلفًا ولا ينتهي أبدًا ويستهلك ملايين الدولارات في ترقيات البرامج القسرية أو تطوير حلول مخصصة وتقنية للغاية". وأضاف: "إن حلول Rimini Connect تحمي برامج مؤسستك في المستقبل من مشكلات قابلية التشغيل البيني، كما تم تصميم Rimini Connect Console لتوحيد وتبسيط مراقبة وإدارة حلول Rimini Connect على نطاق واسع، بدءًا من Rimini Connect for Browsers".

تساعد خدمة Rimini Connect الشركات على تحقيق التحديث دون انقطاع

استنادًا إلى خبرة Rimini Street في حل آلاف مشكلات التوافق بنجاح للعملاء منذ عام 2005، توفر Rimini Connect مجموعة من حلول التشغيل البيني السلسة التي يمكنها حل مشكلات التوافق دون الحاجة إلى ترقية برنامج المؤسسة الأساسي لديك.

على سبيل المثال، يتيح Rimini Connect for Browsers لفرق تكنولوجيا المعلومات تنفيذ أحدث إصدارات المتصفحات دون تأخير أو القلق بشأن التأثير السلبي على إصدارات التطبيق الحالية. كما أنه يفصل بشكل إستراتيجي برامج المؤسسة الحالية عن إصدارات مجموعة التكنولوجيا، مما يوفر المرونة اللازمة للمؤسسات للسيطرة على خريطة طريق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

قامت Officeworks ، وهي شركة تجزئة أسترالية رائدة لديها أكثر من 167 متجرًا على مستوى البلاد وعميل Rimini Street بالفعل لدعم أنظمة SAP الخاصة بها، بنشر Rimini Connect for Browsers عندما أعلنت Microsoftأنها ستوقف تشغيل Internet Explorer 11.كانوا بحاجة إلى التأكد من أن تطبيقاتهم المهمة لن تتعرض للخطر بسبب التغيير في توفر المتصفح أو تتطلب ترقية باهظة الثمن ومزعجة للحفاظ على التوافق.

"كان هذا المشروع حقًا تجربة تعاونية مع فريق Rimini Street... وقال Michael Howard، الرئيس التنفيذي للعمليات في Officeworks: "بالنسبة لنا، كان الأمر يتعلق بجعل هذا التحول سلسًا قدر الإمكان دون أي انقطاع للأعمال، وقد ساعدتنا Rimini Street في تحقيق ذلك".

تواصل شركة Rimini Street الاستثمار في مستقبل عملائها من خلال إمكانات التشغيل البيني الجديدة

تشتهر شركة Rimini Street بمساعدة العملاء على تعظيم إمكانات استثماراتهم في تكنولوجيا المعلومات، والحصول على المرونة، والاستمتاع بدعم أفضل وتوفير من شريك موثوق، وتواصل الاستثمار في حلول التشغيل البيني مثل Rimini Connect Console التي تساعد العملاء على نطاق واسع على تأمين المستقبل وإطالة العمر الافتراضي لأنظمتهم الحالية القوية دون القلق بشأن تغيير معايير التوافق.

وقال Whitt: "يعتبر Rimini Connect Console أحدث عروضنا المتوسعة باستمرار لمساعدة المؤسسات على تحقيق هدفها في النمو والربحية مع تقليل المخاطر". "نحن لا نساعد فقط في إطالة عمر الأنظمة، بل نساعد أيضًا في تسهيل إدارتها، وتقليل التكاليف العامة وتحرير الفرق للتركيز على أولويات القيمة الأعلى للأعمال".

تعرف على المزيد حول كيفية إزالة تحديات التشغيل البيني دون ترقيات عن طريق اختيار Rimini Connect .

حول شركة . Rimini Street, Inc

شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.

لمعرفة المزيد، ترجى زيارة ، والتواصل مع Rimini Street على X وFacebook وInstagram وLinkedIn.

البيانات التطلعية

بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "صدق"، "استمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدير"، "احتمال"، "مستقبل"، "نية"، "قد"، "سوف"، "نظرة مستقبلية"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "تنبؤ"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "يجب"، "ربما"، "يمكن" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها شركة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية كلية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة توسيع قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمحفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبة إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وتقلب سعر سهمنا والامتثال ذي الصلة لمتطلبات سوق الأوراق المالية؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، أو قدرتنا على تحقيق فوائد من خسائرنا التشغيلية الصافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعهد المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 30 أكتوبر 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :