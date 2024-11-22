جامعة الدول العربية، وقمة G20 في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ريو دي جانيرو – اختتم وفد جامعة الدول العربية برئاسة معالي الأمين العام للجامعة، السيد أحمد أبو الغيط يوم الثلاثاء الموافق ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، المشاركة الأولى للمنظمة فى أعمال مجموعة قمة العشرين والتى عقدت على مدار يومي ١٨ و١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ في مدينة ريودي جانيرو في البرازيل، تحت عنوان” بناء عالم عادل وكوكب مستدام”، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعدد كبير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية.

وفي حديث مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية في ختام أعمال القمة قال معالي الأمين العام:” سعيدٌ بمشاركة الجامعة للمرة الاولى في أعمال قمة هذه المجموعة الدولية بالغة الأهمية خاصة من حيث تنوع عضويتها وانفتاحها علي مختلف الاتجاهات الدولية واهتمامها بقضايا مكافحة الفقر والتنمية.

باسل أبو لطيف (على يسار الصورة), السفيرة المصرية مي طه خليل, والسفير قيس شقير: لقاءات على هامش قمة G20

أما عن الدعوة التى وجّهت للجامعة من الرئيس البرازيلي“لولا دا سيلفا” لحضور اجتماعات القمة، ودعوتها للانضمام إلى مبادرة الرئيس البرازيلي، فأكد معالي الأمين العام دعم جامعة الدول العربية وحرصها على الانضمام للمبادرة البرازيلية لإنشاء التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، إيمانًا بضرورة تعزيز جميع الجهود وتضافرها لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية المتعددة، ومن بينها تزايد معدلات الفقر المدقع والجوع.

وفى هذا الإطار، تطرق معالي الأمين العام إلى الأوضاع فى غزة ولبنان وتداعيات استمرار اسرائيل فى عدوانها. مشدداً على أن ممارسات اسرائيل والحرب الدموية التى تشنها على المدنيين فى فلسطين ولبنان تزيد من تفشي المجاعة وتزيد من معدلات الفقر المدقع.

كما أعرب أبو الغيط عن التقدير والامتنان لدعوة جامعة الدول العربية للمشاركة لأول مرة فى أعمال قمة مجموعة العشرين وعدّ هذه الدعوة تتويجًا لتاريخٍ طويلٍ من التعاون والعلاقات المتميزة بين الجامعة والبرازيل فى مختلف المجالات مشيدًا بحسن تنظيم أعمال القمة على أفضل وجه.

ومن ناحية أخرى، تحدث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، سعادة السفير حسام زكي لوكالة الأنباء العربية، عن أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم وعن استعداد الجامعة لدعم مبادرات هذه القمة من خلال علاقات التعاون الدولية المتميزة التي تجمعها مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وسلط سعادته الضوء على نتائج هذه القمة وخاصة المبادرة البرازيلية لإنشاء التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع. وأضاف الامين العام المساعد، بأنه سيكون هناك مساهمات أكبر للجامعة في هذه المجموعة خاصة في العام المقبل الذي سترأس فيه جنوب أفريقيا المجموعة، وستعقد قمة مجموعة العشرين G20 2025 في جنوب إفريقيا، كما تقدم السفير حسام زكي بالشكر الجزيل للغرفة التجارية العربية البرازيلية على المشاركة وعلى الدعم القيم الذي قدمته لوفد جامعة الدول العربية خلال قمة ريو دي جانيرو التاريخية G20 2024.

كما تحدث رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى البرازيل، سعادة السفير قيس شقير إلى وكالة الأنباء العربية البرازيلية معربًا عن سعادته بدعوة الجامعة للمشاركة للمرة الأولى في أعمال هذه القمة وقال:” أشعر بالاعتزاز كرئيس لبعثة الجامعة في البرازيل، للمشاركة في قمة ريو دي جانيرو لمجموعة العشرين”. أما عن أهمية مشاركة الجامعة في هذه القمة فقال سعادته:“تأتي أهمية مشاركة الجامعة لتعزز من حضور الجامعة في منتديات التعاون الدولية وأبرزها هذا المنتدى؛ قمة مجموعة العشرين لـكي تأخذ جامعة الدول العربية دورها ومكانتها التي تستحق كونها تمثل 22 دولة، وهي أقدم المنظمات الإقليمية الدولية. الآن تمت دعوة الجامعة للمشاركة كضيف، وبدأ العمل مع جنوب إفريقيا، الرئيس المقبل للقمة المقبلة التي ستعقد في جنوب إفريقيا العام المقبل 2025، لكي ننضم عضوًا مراقبًا.

أبو لطيف: الغرفة العربية تفخر بدعم الفعاليات بين البرازيل والعالم العربي

كما سلط سفير جامعة الدول العربية الضوء على العلاقة التي تجمع المنظمة والسفارة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية قائلاً:“نحن نعتز بمساهمة الغرفة؛ الشريك الدائم لمجلس السفراء العرب في البرازيل ولبعثة الجامعة في مختلف الفعاليات من خلال خبرتها في المجال الاقتصادي وخبرتها في البرازيل منذ أكثر من سبعة عقود؛ في التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف مع الدول العربية، ومختلف دول العالم في المجالين الاقتصادي والثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن مستشار الغرفة التجارية العربية البرازيلية للعلاقات المؤسسية، السيد باسل أبو لطيف كان قد رافق وفد جامعة الدول العربية خلال مؤتمر قمة العشرين G20 2024 في ريو دي جانيرو. وفي هذا السياق قال أبو لطيف لوكالة الأنباء العربية البرازيلية:” إنها دائماً مدعاة للفخر والاعتزاز بالنسبة للغرفة التجارية العربية البرازيلية بأن تدعم الفعاليات والأحداث الهامة بين البرازيل والعالم العربي، وقد جاءت مشاركة الغرفة العربية في قمة البرازيل التاريخية لمجموعة العشرين، إلى جانب وفد الجامعة العربية برئاسة معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، لتضيف إنجازاً جديداً في تاريخ الغرفة العربية البرازيلية وتؤكد على دورها التاريخي في دعم العلاقات الاقتصادية والثقافية البرازيلية – العربية. وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن الشكر الجزيل لجامعة الدول العربية وسفارتها في البرازيل على ثقتها بالغرفة العربية البرازيلية.

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