MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حققت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تنمية‭ ‬قيادية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.. ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬تعاون‭ ‬ميداني‭ ‬معلوماتي‭ ‬عملياتي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭.. ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مشرفة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬ومحل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.. ‬وكل‭ ‬التهاني‭ ‬لسعادة‭ ‬اللواء‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬أمين‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬ولسعادة‭ ‬العميد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬معيوف‭ ‬الرميحي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭.‬

الإعلامي‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭.. ‬

والأثر‭ ‬الطيب‭:‬

فجعت‭ ‬الساحة‭ ‬البحرينية‭ ‬برحيل‭ ‬الإعلامي،‭ ‬الشاب‭ ‬الخلوق،‭ ‬د‭. ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل‭.. ‬ازدحمت‭ ‬مقبرة‭ ‬المنامة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بحشود‭ ‬المعزين‭.. ‬الطيبون‭ ‬لا‭ ‬يموتون‭ ‬وإن‭ ‬رحلوا‭ ‬بأجسادهم‭.. ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬مآثرهم‭ ‬وإسهاماتهم‭.. ‬حاضرة‭ ‬خالدة‭.‬

الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬امتلأت‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والتعليقات‭ ‬والمشاعر‭ ‬الإنسانية‭ ‬تجاه‭ ‬الفقيد،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يقرأ‭ ‬أبناؤه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬عن‭ ‬والدهم‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬فقد‭ ‬ترك‭ ‬أثرا‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الجميع،‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬قالها‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جريدة‭ ‬الوطن‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬سر‭ ‬حب‭ ‬الناس‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭:‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نعي‭ ‬أن‭ ‬الحياة‭ ‬محطات‭ ‬ومنعطفات،‭ ‬وفي‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البشر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتحلى‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الصفات،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬صبرا‭ ‬وحلما،‭ ‬وسعة‭ ‬بال‭ ‬وذكاء‭ ‬عاطفيا،‭ ‬حتى‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الظروف،‭ ‬وتعلمت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬مستحيل‭.. ‬فالمستحيل‭ ‬يعيش‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬العاجزين‭.. ‬لذلك‭ ‬فقد‭ ‬سقطت‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬قاموسي،‭ ‬وأن‭ ‬الفلاح‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬النجاح،‭ ‬وأن‭ ‬الإنسان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قوياً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المشاكل‭ ‬والظروف‭.. ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬أثراً‭ ‬جميلاً‭ ‬بنفوس‭ ‬الناس،‭ ‬لأنه‭ ‬الباقي‭ ‬والمستدام‭.‬

أنا‭ ‬متصالح‭ ‬مع‭ ‬نفسي،‭ ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬أندم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تجربة‭ ‬خضتها‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬فكل‭ ‬تجربة‭ ‬تعلمت‭ ‬منها،‭ ‬وصقلتني‭ ‬وعلمتني،‭ ‬ومنحتني‭ ‬الثقة‭ ‬والمعرفة‭ ‬وتعلمت‭ ‬الكثير‭ ‬عبرها،‭ ‬فكل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الإنسان‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تجربة،‭ ‬فالتنوع‭ ‬أساس‭ ‬صناعة‭ ‬الشخصية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلك‭ ‬تتعمق‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬متنوعة‭ ‬بكل‭ ‬المجالات‭.‬

تعلمت‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المواقف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬إلى‭ ‬الأمل،‭ ‬وكل‭ ‬محنة‭ ‬تكون‭ ‬منحة،‭ ‬فلم‭ ‬أعش‭ ‬أسير‭ ‬الموقف،‭ ‬ودائماً‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأمور‭ ‬بنظرة‭ ‬مختلفة‭ ‬يحيطها‭ ‬بريق‭ ‬من‭ ‬الأمل،‭ ‬ورحلتي‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة‭ ‬مفروشة‭ ‬بالورد،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬بها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتاعب‭ ‬والصبر‭ ‬والتضحية،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أجد‭ ‬متعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمر‭ ‬علي‭ ‬بكل‭ ‬ظروفه‭ ‬وأعتبرها‭ ‬نعمة‭ ‬من‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬له‭ ‬الحكمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تدبير‭.‬

أسعد‭ ‬لحظاتي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬أولادي‭ ‬ونجاحهم،‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬الفضل‭ ‬لذلك‭ ‬بعد‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬زوجتي‭ ‬العزيزة‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬الدور‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الأبناء‭ ‬ودراستهم،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بهم،‭ ‬والعمل‭ ‬لتهيئة‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬لي‭ ‬لمواصلة‭ ‬أعمالي‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وراحتي‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬بر‭ ‬والديّ‭ ‬ووالدتي،‭ ‬وأن‭ ‬يكونا‭ ‬بخير‭ ‬وصحة‭ ‬أدامهما‭ ‬الله‭ ‬تاجا‭ ‬على‭ ‬رأسي‭ ‬فهما‭ ‬سبيلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحياة،‭ ‬ونجاحي‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدنيا‭ ‬هو‭ ‬رضاهما،‭ ‬وأسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬القيم‭ ‬بأبنائي‭ ‬ليكونوا‭ ‬صالحين‭ ‬يخدمون‭ ‬وطنهم‭ ‬ويسهمون‭ ‬في‭ ‬رفعته،‭ ‬تاركاً‭ ‬لهم‭ ‬حرية‭ ‬القرار‭ ‬والاختيار‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

عدد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬اشتكت‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الباهظة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬عليهم‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل،‭ ‬بعضها‭ ‬وصلت‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬30 % ‭ ‬بجانب‭ ‬رسوم‭ ‬شهرية‭.. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المواطن‭ ‬والمستهلك‭..!! ‬فهل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬قانوني‭ ‬لهذه‭ ‬العملية؟