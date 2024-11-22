الإعلامي يوسف محمد.. والأثر الطيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
حققت وزارة الداخلية جائزة «أفضل تنمية قيادية» على المستوى الخليجي.. والمركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي.. جهود وزارة الداخلية مشرفة ومتميزة، ومحل فخر واعتزاز بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.. وكل التهاني لسعادة اللواء عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، ولسعادة العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
الإعلامي يوسف محمد..
والأثر الطيب:
فجعت الساحة البحرينية برحيل الإعلامي، الشاب الخلوق، د. يوسف محمد إسماعيل.. ازدحمت مقبرة المنامة أمس الجمعة بحشود المعزين.. الطيبون لا يموتون وإن رحلوا بأجسادهم.. ولكن تبقى مآثرهم وإسهاماتهم.. حاضرة خالدة.
الوسائل الإعلامية امتلأت بعدد كبير من مقاطع الفيديو والتعليقات والمشاعر الإنسانية تجاه الفقيد، وأتمنى أن يقرأ أبناؤه كل ما قيل عن والدهم رحمه الله، فقد ترك أثرا في نفوس الجميع، وفيما يلي بعض الكلمات التي قالها رحمه الله في لقاء مع «جريدة الوطن»، وهي سر حب الناس له، حيث قال:
يجب أن نعي أن الحياة محطات ومنعطفات، وفي التعامل مع البشر يجب أن تتحلى بالكثير من الصفات، وأن تكون أكثر صبرا وحلما، وسعة بال وذكاء عاطفيا، حتى تتكيف مع كل الظروف، وتعلمت أنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل.. فالمستحيل يعيش فقط في نفوس العاجزين.. لذلك فقد سقطت هذه الكلمة من قاموسي، وأن الفلاح أعظم من النجاح، وأن الإنسان يجب أن يكون قوياً في مواجهة المشاكل والظروف.. والأهم أن يترك أثراً جميلاً بنفوس الناس، لأنه الباقي والمستدام.
أنا متصالح مع نفسي، لذلك لم أندم على أي تجربة خضتها في حياتي، فكل تجربة تعلمت منها، وصقلتني وعلمتني، ومنحتني الثقة والمعرفة وتعلمت الكثير عبرها، فكل مرحلة من عمر الإنسان تحتاج إلى تجربة، فالتنوع أساس صناعة الشخصية، وهو ما يجعلك تتعمق في ثقافة متنوعة بكل المجالات.
تعلمت أن كل المواقف يمكن أن تتحول من الألم إلى الأمل، وكل محنة تكون منحة، فلم أعش أسير الموقف، ودائماً أتطلع إلى الأمور بنظرة مختلفة يحيطها بريق من الأمل، ورحلتي في الحياة لم تكن سهلة مفروشة بالورد، بل كانت بها الكثير من المتاعب والصبر والتضحية، إلا أنني أجد متعة في كل يوم يمر علي بكل ظروفه وأعتبرها نعمة من رب العالمين له الحكمة في كل تدبير.
أسعد لحظاتي تكون في رؤية أولادي ونجاحهم، والذي يعود الفضل لذلك بعد الله إلى زوجتي العزيزة التي تتحمل الدور الأكبر في رعاية الأبناء ودراستهم، والاهتمام بهم، والعمل لتهيئة كل الظروف لي لمواصلة أعمالي المتنوعة، وراحتي تكمن في بر والديّ ووالدتي، وأن يكونا بخير وصحة أدامهما الله تاجا على رأسي فهما سبيلي في هذه الحياة، ونجاحي الحقيقي في هذه الدنيا هو رضاهما، وأسعى دائماً إلى غرس القيم بأبنائي ليكونوا صالحين يخدمون وطنهم ويسهمون في رفعته، تاركاً لهم حرية القرار والاختيار.
آخر السطر:
عدد من المطاعم اشتكت من الرسوم الباهظة التي تفرضها عليهم شركات التوصيل، بعضها وصلت النسبة إلى 30 % بجانب رسوم شهرية.. وكل ذلك على حساب المواطن والمستهلك..!! فهل من تنظيم قانوني لهذه العملية؟
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