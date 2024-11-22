توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
النواب يناقش اقتطاع دولار من سعر كل برميل نفط أو مشتقاته يتم تصديره
كتبت ياسمين العقيدات:
ينظر مجلس النواب في جلسته القادمة مشروعا بقانون يتضمن تنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال زيادة قيمة الاقتطاع من الإيرادات النفطية بحيث يُقتطَع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين، وذلك للحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، الأمر الذي سيكفل ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، بالإضافة إلى تعديل نصوص القانون النافذ بما يحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، ويحمي مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد. جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب.
واتفقت الحكومة في ردها من حيث المبدأ مع مشروع القانون فيما تضمنه من زيادة قيمة الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المصدر للخارج، إلا أنها ترى أن يقتصر الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المُصدر فقط دون مشتقات النفط لأن حساب مبالغ الاستقطاع من مشتقات النفط سيؤدي إلى تعقيد آلية الحساب، ويختلف النظام التسعيري للنفط الخام عن النظام التسعيري لمشتقات النفط، وتعدد مشتقات النفط من حيث النوع والجودة، ولا يوجد في القوانين ذات الصلة تعريف واضح لماهية مشتقات النفط التي سيتم الاستقطاع من سعر برميلها الذي يتم تصديره للخارج، بالإضافة إلى أنه يتطلب تسعير مشتقات النفط معالجة خاصة ومستقلة عن تسعير النفط الخام، ذلك أنه ليس جميع مشتقات النفط يمكن قياسها بالبرميل.
كما أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس احتياطي الأجيال القادمة إلى اتفاقها مع رأي الحكومة حول مشروع القانون، حيث ترى أن التعديلات الواردة في المشروع تهدف في جوهرها إلى زيادة قيمة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه مواصلة دعم الحساب وتعظيم إيراداته، بما يسهم في تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
وأكدت وزارة النفط والبيئة توافقها مع رأي الحكومة في المشروع بقانون إذ بينت أن شركة بابكو للتكرير قامت بتصدير في عام 2023م ما قيمته 82 % صادرات المنتجات النفطية من إجمالي المبيعات، كما تقوم الشركة باستخدام إيرادات بيع المشتقات النفطية لتمويل عملياتها التشغيلية والرأسمالية والتي تشمل تكاليف الموظفين والمقاولين والمواد الخام والصيانة وغيرها من متطلبات العمليات اليومية والتوسعية المصنع التكرير، كما إن جزءا من هذه الإيرادات يتم استخدامه لتغطية التكاليف التمويلية من رأس مال وفوائد تم احتسابها على القرض المالي الذي تم تمويله واستخدامه في مشروع توسعه مصفاة بابكو للتكرير والذي به سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للمصفاة من 267 ألف برميل في اليوم إلى 380 ألف برميل يوميا.
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