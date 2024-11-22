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توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

11/22/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) النواب يناقش اقتطاع دولار من سعر كل برميل نفط أو مشتقاته يتم تصديره


كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

ينظر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬مشروعا‭ ‬بقانون‭ ‬يتضمن‭ ‬تنمية‭ ‬موارد‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬بحيث‭ ‬يُقتطَع‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬كل‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬خام‭ ‬أو‭ ‬مشتقاته‭ ‬يتم‭ ‬تصديره‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬موارده،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيكفل‭ ‬ضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬نصوص‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ويحمي‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطنين‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬منهم‭ ‬بالتحديد‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬

واتفقت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الاستقطاع‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬المصدر‭ ‬للخارج،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬الاستقطاع‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬المُصدر‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬لأن‭ ‬حساب‭ ‬مبالغ‭ ‬الاستقطاع‭ ‬من‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬آلية‭ ‬الحساب،‭ ‬ويختلف‭ ‬النظام‭ ‬التسعيري‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬التسعيري‭ ‬لمشتقات‭ ‬النفط،‭ ‬وتعدد‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النوع‭ ‬والجودة،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬تعريف‭ ‬واضح‭ ‬لماهية‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الاستقطاع‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬برميلها‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تصديره‭ ‬للخارج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتطلب‭ ‬تسعير‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬معالجة‭ ‬خاصة‭ ‬ومستقلة‭ ‬عن‭ ‬تسعير‭ ‬النفط‭ ‬الخام،‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬جميع‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬يمكن‭ ‬قياسها‭ ‬بالبرميل‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الاستقطاع‭ ‬لصالح‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬الحساب‭ ‬وتعظيم‭ ‬إيراداته،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬من‭ ‬أجله‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬إذ‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬قامت‭ ‬بتصدير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬82 % ‭ ‬صادرات‭ ‬المنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المبيعات،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬باستخدام‭ ‬إيرادات‭ ‬بيع‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬لتمويل‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬والرأسمالية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تكاليف‭ ‬الموظفين‭ ‬والمقاولين‭ ‬والمواد‭ ‬الخام‭ ‬والصيانة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬العمليات‭ ‬اليومية‭ ‬والتوسعية‭ ‬المصنع‭ ‬التكرير،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الإيرادات‭ ‬يتم‭ ‬استخدامه‭ ‬لتغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬التمويلية‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬وفوائد‭ ‬تم‭ ‬احتسابها‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تمويله‭ ‬واستخدامه‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬توسعه‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬والذي‭ ‬به‭ ‬سيتم‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمصفاة‭ ‬من‭ ‬267‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬380‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭.‬

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