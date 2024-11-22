انكماش نشاط الأعمال في ألمانيا لأدنى مستوى في 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) انكمش نشاط الأعمال في ألمانيا خلال نوفمبر، في وقت يعاني فيه أكبر في أوروبا انهيارًا حكوميًا، فضلًا عن المخاوف من الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها إدارة الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”، والتي تلقي بظلال سلبية على آفاق النمو.

وجاء في مسح شهري أجرته“إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه الجمعة، انكماش مؤشر بنك“هامبورج التجاري” لمديري المشتريات المركب إلى 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر، من 48.6 نقطة في أكتوبر.

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جاء ذلك بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعه إلى 48.7 نقطة، ولكنه يظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وذلك بسبب انكماش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 43.2 نقطة في نوفمبر، من 43 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر.

وانكمش نظيره الخدمي لأدنى مستوى في تسعة أشهر إلى 49.4 نقطة، بعدما كان في منطقة النمو في أكتوبر عندما سجل 51.6 نقطة.

وتعليقًا على نتائج المسح، قال“سايروس دي لا روبيا” الخبير الاقتصادي لدى البنك الألماني: هذه البيانات سلبية، كان النشاط الاقتصادي مدعومًا في السابق بنمو النشاط الخدمي والذي كان يعوض الانكماش في نظيره الصناعي، ولكن لم يعد الأمر كذلك.

وبالنسبة لتوقعاته للمستقبل، أكد على أن حالة عدم اليقين السياسي، التي زادت منذ انتخاب“دونالد ترامب” رئيسًا للولايات المتحدة لا تساعد على وضع توقعات إيجابية.