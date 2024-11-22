سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت

MENAFN - Palestine News ) جنيف / PNN - أعلنت سلوفينيا، اليوم الجمعة، أنها ستلتزم بشكل تام بمذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس".

وأكد غولوب أنهم يحترمون قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق وغالانت "بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته، قالت سويسرا إنها ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت "حال مجيئهما إلى البلاد"، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية، إنغريد ريسر، ردا على سؤال صحفي حول تقييمهم وموقفهم من قرار المحكمة الجنائية الدولية، إن سويسرا صدقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001، وأكدت دعمها للمحكمة واستقلالها وعملها ضد الإفلات من العقاب.

بدوره، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فالنتين كليفاز، إن سويسرا تأخذ في الاعتبار قرارات المحكمة الجنائية الدولية المؤرخة الخميس.