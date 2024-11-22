Friday, 22 November 2024 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متحدث أممي: ندعو إلى احترام قرارات الجنائية الدولية حول اعتقال نتنياهو وغالانت وتنفيذها

11/22/2024 5:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN -
دعا متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس، الدول الأطراف في نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها فيما يخص إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الجمعة؛ أكد فيه لورانس أنهم يحترمون استقلال المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في جميع الحالات والقضايا التي تكون من اختصاصها.

وقال: "نؤيد بشكل كامل الجهود الرامية إلى زيادة المساءلة عن الجرائم الدولية الأكثر خطورة، والدول الأطراف في نظام روما ملزمة باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، ونتوقع منها أن تتصرف وفقا لذلك".

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.

MENAFN22112024000205011050ID1108914211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث