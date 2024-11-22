متحدث أممي: ندعو إلى احترام قرارات الجنائية الدولية حول اعتقال نتنياهو وغالانت وتنفيذها

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN -دعا متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس، الدول الأطراف في نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها فيما يخص إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الجمعة؛ أكد فيه لورانس أنهم يحترمون استقلال المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في جميع الحالات والقضايا التي تكون من اختصاصها.

وقال: "نؤيد بشكل كامل الجهود الرامية إلى زيادة المساءلة عن الجرائم الدولية الأكثر خطورة، والدول الأطراف في نظام روما ملزمة باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، ونتوقع منها أن تتصرف وفقا لذلك".

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.