متحدث أممي: ندعو إلى احترام قرارات الجنائية الدولية حول اعتقال نتنياهو وغالانت وتنفيذها

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN -
دعا متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس، الدول الأطراف في نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها فيما يخص إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الجمعة؛ أكد فيه لورانس أنهم يحترمون استقلال المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في جميع الحالات والقضايا التي تكون من اختصاصها.
وقال: "نؤيد بشكل كامل الجهود الرامية إلى زيادة المساءلة عن الجرائم الدولية الأكثر خطورة، والدول الأطراف في نظام روما ملزمة باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، ونتوقع منها أن تتصرف وفقا لذلك".
وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
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