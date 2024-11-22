وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المحاسب عادل المحمدي محمود على، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمحاسب مجدي محمد عبد الحميد سالم، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب حسام محمد عبد العزيز أحمد، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة العبور، والمحاسب أيمن عبدالشكور عبدالعظيم، العمل مدير عام الشئون المالية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

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وتضمن قرار وزير الإسكان، تولي المحاسبة إیمان علی محمد ياسين، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، والمحاسب محمد عبدالله محمد فرج، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمحاسب عماد الدين عبدالعليم عبدالغفار، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب محمد صلاح قرني عبد التواب، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمحاسب محمد محمود رجب حسن، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والمحاسب عرفات سمير أنور عبد الراضي، مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.