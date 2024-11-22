سمارت موبيليتي إنترناشونال تطلق علامة أفاتر في الإمارات رسميًا

اطلاق علامة افاتر في الإمارات

اطلاق علامة افاتر في الإمارات

اطلاق علامة افاتر في الإمارات

فعالية إطلاق حصرية في أتلانتس ذا رويال تجمع كبار الشخصيات الإعلامية وروّاد القطع. وتم افتتاح أفاتر الإمارات للجمهور، وفتح باب الطلبات على أفاتر 11

- نادر فقيه زاده، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التصميم في أفاتر

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 22, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، الموزع الحصري لسيارات أفاتر في دولة الإمارات، عن الإطلاق الرسمي لعلامة أفاتر في الدولة، في خطوة تعتبر علامة فارقة في مشهد السيارات في المنطقة. وجمعت فعالية الإطلاق، التي أقيمت في أتلانتس ذا رويال بدبي، كبار الشخصيات وقادة القطاع وعشاق السيارات وممثلي وسائل الإعلام، الذين حصلوا على نظرة حصرية على المركبات الكهربائية المبتكرة من أفاتر. ويأتي هذا الكشف عن طرازي أفاتر 11 وأفاتر 12 بعد عرض إعلامي سابق في جادة الحبتور الشهر الماضي.

وتماشيًا مع الإطلاق، كشفت سمارت موبيليتي إنترناشونال عن معرضها الحصري الجديد لسيارات أفاتر في دبي، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة غامرة لاكتشاف طرازي أفاتر 11 وأفاتر 12. ويتيح المعرض للزوار فرصة لاستكشاف رؤية العلامة التجارية نحو مستقبل التنقل الذكي والمستدام.

وفي تعليق له على هذا الحدث البارز، قال معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال: "يمثل تقديم أفاتر إلى دولة الإمارات لحظة مميزة في مشهد السيارات الكهربائية في المنطقة. حيث تعكس أفاتر حقبة جديدة من التنقل الذكي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية والتزامها بالنقل المستدام. ومع نجاح أفاتر عالميًا وتقدمها التكنولوجي، يسعدنا أن نقدم تجربة تحولية لسائقي السيارات في الإمارات الذين يتطلعون إلى امتلاك مركبات كهربائية مبتكرة."

ولا يشير هذا الإنجاز إلى بداية انتشار أفاتر في دولة الإمارات فحسب، بل يعزّز من ريادتها العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام. وبفضل حضورها المتزايد في الأسواق العالمية الرئيسية، تستمر أفاتر في تحديد معايير جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال حلول تجمع بين التصميم المتطور، والتكنولوجيا المتقدمة والالتزام بالاستدامة. وتعتبر الإمارات، برؤيتها لتبني حلول التنقل من الجيل القادم، مكانًا طبيعيًا لنهج أفاتر المستقبلي الذي يجمع بين الخبرات العالمية والابتكار المحلي.

وأكد نادر فقيه زاده، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التصميم في أفاتر، على التزام العلامة التجارية بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، مشددًا على الشراكات والخدمات المصممة خصيصًا لعملاء الإمارات. وقال: "أفاتر ليست مجرد سيارة، بل تجسيد لمستقبل أذكى وأكثر استدامة. فمن التكامل السلس للتكنولوجيا إلى فلسفة التصميم الحائزة على الجوائز، تعيد أفاتر تعريف تجربة القيادة في سوق مثل دولة الإمارات، حيث يلتقي الابتكار بالطموح. ومع وصول أفاتر إلى هنا، نقدم مركبات تلهم وتوفر جودة لا مثيل لها مصممة خصيصًا لهذا السوق الديناميكي."

وفي إطار التزامها بتوفير تجربة امتلاك خالية من القلق، توفر أفاتر لعملائها في الإمارات حزم ضمان شاملة وميزات اتصال متقدمة. ومن خلال شراكتها مع "اتصالات"، تضمن نظامًا رقميًا متطورًا داخل السيارة، مما يتيح تكاملاً سلسًا مع تقنيات المدن الذكية ويوفر للسائقين مستوى فريدًا من الاتصال والراحة.

ويجدر الإشارة إلى أن المعرض مفتوح للجمهور الآن، ويستقبل زواره لاكتشاف طرازي أفاتر 11 و12. والعملاء في الإمارات مدعوّون لتقديم الطلبات وحجز تجارب القيادة مباشرة من خلال الموقع الرسمي لأفاتر. حيث يفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٩ مساءً، مع وجود سفراء العلامة التجارية لمساعدة المشترين المحتملين في كل جوانب تجربة أفاتر.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة معرض أفاتر أو التواصل مع شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال.

Sabrina Li

Created By Black

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