سمارت موبيليتي إنترناشونال تطلق علامة أفاتر في الإمارات رسميًا

اطلاق علامة افاتر في الإمارات

اطلاق علامة افاتر في الإمارات

اطلاق علامة افاتر في الإمارات

فعالية إطلاق حصرية في أتلانتس ذا رويال تجمع كبار الشخصيات الإعلامية وروّاد القطع. وتم افتتاح أفاتر الإمارات للجمهور، وفتح باب الطلبات على أفاتر 11

- نادر فقيه زاده، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التصميم في أفاتر

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 22, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، الموزع الحصري لسيارات أفاتر في دولة الإمارات، عن الإطلاق الرسمي لعلامة أفاتر في الدولة، في خطوة تعتبر علامة فارقة في مشهد السيارات في المنطقة. وجمعت فعالية الإطلاق، التي أقيمت في أتلانتس ذا رويال بدبي، كبار الشخصيات وقادة القطاع وعشاق السيارات وممثلي وسائل الإعلام، الذين حصلوا على نظرة حصرية على المركبات الكهربائية المبتكرة من أفاتر. ويأتي هذا الكشف عن طرازي أفاتر 11 وأفاتر 12 بعد عرض إعلامي سابق في جادة الحبتور الشهر الماضي.

وتماشيًا مع الإطلاق، كشفت سمارت موبيليتي إنترناشونال عن معرضها الحصري الجديد لسيارات أفاتر في دبي، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة غامرة لاكتشاف طرازي أفاتر 11 وأفاتر 12. ويتيح المعرض للزوار فرصة لاستكشاف رؤية العلامة التجارية نحو مستقبل التنقل الذكي والمستدام.

وفي تعليق له على هذا الحدث البارز، قال معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال: "يمثل تقديم أفاتر إلى دولة الإمارات لحظة مميزة في مشهد السيارات الكهربائية في المنطقة. حيث تعكس أفاتر حقبة جديدة من التنقل الذكي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية والتزامها بالنقل المستدام. ومع نجاح أفاتر عالميًا وتقدمها التكنولوجي، يسعدنا أن نقدم تجربة تحولية لسائقي السيارات في الإمارات الذين يتطلعون إلى امتلاك مركبات كهربائية مبتكرة."

ولا يشير هذا الإنجاز إلى بداية انتشار أفاتر في دولة الإمارات فحسب، بل يعزّز من ريادتها العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام. وبفضل حضورها المتزايد في الأسواق العالمية الرئيسية، تستمر أفاتر في تحديد معايير جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال حلول تجمع بين التصميم المتطور، والتكنولوجيا المتقدمة والالتزام بالاستدامة. وتعتبر الإمارات، برؤيتها لتبني حلول التنقل من الجيل القادم، مكانًا طبيعيًا لنهج أفاتر المستقبلي الذي يجمع بين الخبرات العالمية والابتكار المحلي.

وأكد نادر فقيه زاده، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التصميم في أفاتر، على التزام العلامة التجارية بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، مشددًا على الشراكات والخدمات المصممة خصيصًا لعملاء الإمارات. وقال: "أفاتر ليست مجرد سيارة، بل تجسيد لمستقبل أذكى وأكثر استدامة. فمن التكامل السلس للتكنولوجيا إلى فلسفة التصميم الحائزة على الجوائز، تعيد أفاتر تعريف تجربة القيادة في سوق مثل دولة الإمارات، حيث يلتقي الابتكار بالطموح. ومع وصول أفاتر إلى هنا، نقدم مركبات تلهم وتوفر جودة لا مثيل لها مصممة خصيصًا لهذا السوق الديناميكي."

وفي إطار التزامها بتوفير تجربة امتلاك خالية من القلق، توفر أفاتر لعملائها في الإمارات حزم ضمان شاملة وميزات اتصال متقدمة. ومن خلال شراكتها مع "اتصالات"، تضمن نظامًا رقميًا متطورًا داخل السيارة، مما يتيح تكاملاً سلسًا مع تقنيات المدن الذكية ويوفر للسائقين مستوى فريدًا من الاتصال والراحة.

ويجدر الإشارة إلى أن المعرض مفتوح للجمهور الآن، ويستقبل زواره لاكتشاف طرازي أفاتر 11 و12. والعملاء في الإمارات مدعوّون لتقديم الطلبات وحجز تجارب القيادة مباشرة من خلال الموقع الرسمي لأفاتر. حيث يفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٩ مساءً، مع وجود سفراء العلامة التجارية لمساعدة المشترين المحتملين في كل جوانب تجربة أفاتر.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة معرض أفاتر أو التواصل مع شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال.

Sabrina Li

Created By Black

email us here

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.