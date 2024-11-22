المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال

MENAFN - Palestine News ) لاهاي /PNN / حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت.

وقال خان في بيان، "في 20 أيار/مايو 2024، قدم مكتبي طلبات للحصول على مذكرات اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين. واليوم، واستنادًا إلى الأدلة التي قدمها مكتبي، أكد القضاة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد تم ارتكابها".

وأشار إلى أن قضاة المحكمة وجدوا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، بصفة كل واحد منهما مرتكبًا مباشرًا، وبالاشتراك مع الآخرين. ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كل واحد منهما مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه الهجمات عمدًا ضد المدنيين.

وجدد خان التأكيد على أن "القانون موجود للجميع، وأن دوره هو الدفاع عن حقوق جميع الأشخاص"، مشيرا إلى أن "قرار القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية يؤكد ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف من خلال عمليات قضائية عادلة ومحايدة".

وقال: "كما أكدت في أيار/مايو، فقد تم تقديم هذه الطلبات بعد إجراء تحقيق مستقل، وعلى أساس أدلة موضوعية يمكن التحقق منها وتم فحصها من خلال عملية قضائية".

وأضاف: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بنظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها. ونحن نعول على تعاونهم في هذه الحالة، كما هو الحال في جميع الحالات الأخرى الخاضعة لسلطة المحكمة. ونرحب أيضًا بالتعاون مع الدول غير الأطراف في العمل نحو المساءلة ودعم القانون الدولي".

وأكد المدعي العام أن مكتبه يواصل "متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين مع التركيز على ذلك".

وقال خان: "إننا نمضي قدمًا في خطوط تحقيق إضافية في المناطق الخاضعة لولاية المحكمة، والتي تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف: "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف، وزيادة تقلص إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار التوسع في الادعاءات بارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية. وسنواصل الاضطلاع بولايتنا من أجل الوفاء بالالتزام الأساسي الذي يشكّل أساس نظام روما الأساسي: وهو أن حياة جميع البشر لها قيمة متساوية".