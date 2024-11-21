Friday, 22 November 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يعلن قصفه بالصواريخ لأول مرة قاعدة عسكرية جوية في جنوب إسرائيل

11/21/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬قصفه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬عسكرية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اسرائيل،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المواجهة‭ ‬المفتوحة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين‭. ‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬استهدف‭.. ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬قاعدة‭ ‬حتسور‭ ‬الجوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬والواقعة‭ ‬‮«‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬أشدود‮»‬‭ ‬برشقة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬النوعية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬تبناها‭ ‬أمس‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬اسرائيلية‭ ‬وتجمعات‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متلاحقة‭ ‬استهدافه‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭ ‬الشرقية‭ ‬والجنوبية‭ ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلدة‭ ‬وشرقها‭ ‬برشقات‭ ‬صاروخية‭ ‬ومدفعية‭ ‬ومسيّرات‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يقوم‭ ‬بعملية‭ ‬تفجير‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الخيام،‭ ‬ناسفا‭ ‬المنازل‭ ‬والمباني‭ ‬السكنية‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬توغله‭ ‬في‭ ‬البلدة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‭ ‬للإسعاف‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬عمره‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬قُتل‭ ‬بشظية‭ ‬صاروخ‭ ‬قرب‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬نهاريا‭ ‬بشمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬رونين‭ ‬ماريلي‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نهاريا‭ ‬لهيئة‭ ‬البث‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬راديو‭ ‬كان‭): ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لا‭ ‬تحمي‭ ‬أمني‭ ‬ولا‭ ‬سكاني‭ ‬ولا‭ ‬سكان‭ ‬الشمال‭. ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬كهذه‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬صوب‭ ‬نهاريا‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬جرى‭ ‬اعتراض‭ ‬أغلب‭ ‬المقذوفات‭ ‬وتحديد‭ ‬نوعها‭ ‬بعدما‭ ‬سقطت‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬الساحلية‭. ‬

بالمقابل‭ ‬اهتزت‭ ‬العاصمة‭ ‬بيروت‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الضاحية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬كثيفة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬الشعيتية‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬دخانا‭ ‬كثيفا‭ ‬يتصاعد‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الخيام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬محورية‭ ‬للمعارك‭ ‬البرية‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وزار‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬متناول‭ ‬أيدينا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬فجوات،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬لبناني‭ ‬كبير‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬بيروت‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬أمريكي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ليشمل‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وهذه‭ ‬المساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أكثر‭ ‬المحاولات‭ ‬جدية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ويشكل‭ ‬الصراع‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬

MENAFN21112024000055011008ID1108913114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث