حزب الله يعلن قصفه بالصواريخ لأول مرة قاعدة عسكرية جوية في جنوب إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬استهدف‭.. ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬قاعدة‭ ‬حتسور‭ ‬الجوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬والواقعة‭ ‬‮«‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬أشدود‮»‬‭ ‬برشقة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬النوعية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬تبناها‭ ‬أمس‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬اسرائيلية‭ ‬وتجمعات‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متلاحقة‭ ‬استهدافه‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭ ‬الشرقية‭ ‬والجنوبية‭ ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلدة‭ ‬وشرقها‭ ‬برشقات‭ ‬صاروخية‭ ‬ومدفعية‭ ‬ومسيّرات‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يقوم‭ ‬بعملية‭ ‬تفجير‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الخيام،‭ ‬ناسفا‭ ‬المنازل‭ ‬والمباني‭ ‬السكنية‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬توغله‭ ‬في‭ ‬البلدة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‭ ‬للإسعاف‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬عمره‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬قُتل‭ ‬بشظية‭ ‬صاروخ‭ ‬قرب‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬نهاريا‭ ‬بشمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬رونين‭ ‬ماريلي‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نهاريا‭ ‬لهيئة‭ ‬البث‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬راديو‭ ‬كان‭): ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لا‭ ‬تحمي‭ ‬أمني‭ ‬ولا‭ ‬سكاني‭ ‬ولا‭ ‬سكان‭ ‬الشمال‭. ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬كهذه‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬صوب‭ ‬نهاريا‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬جرى‭ ‬اعتراض‭ ‬أغلب‭ ‬المقذوفات‭ ‬وتحديد‭ ‬نوعها‭ ‬بعدما‭ ‬سقطت‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬الساحلية‭. ‬

بالمقابل‭ ‬اهتزت‭ ‬العاصمة‭ ‬بيروت‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الضاحية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬كثيفة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬الشعيتية‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬دخانا‭ ‬كثيفا‭ ‬يتصاعد‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الخيام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬محورية‭ ‬للمعارك‭ ‬البرية‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وزار‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬متناول‭ ‬أيدينا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬فجوات،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬لبناني‭ ‬كبير‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬بيروت‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬أمريكي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ليشمل‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وهذه‭ ‬المساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أكثر‭ ‬المحاولات‭ ‬جدية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ويشكل‭ ‬الصراع‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬