حزب الله يعلن قصفه بالصواريخ لأول مرة قاعدة عسكرية جوية في جنوب إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت - الوكالات: أعلن حزب الله أمس قصفه لأول مرة قاعدة جوية عسكرية تقع في جنوب اسرائيل، على بعد قرابة 150 كيلومترا من الحدود مع لبنان، في إطار المواجهة المفتوحة بين الطرفين منذ قرابة شهرين.
وأورد الحزب في بيان إنه «استهدف.. للمرة الأولى قاعدة حتسور الجوية» في جنوب إسرائيل والواقعة «شرقي مدينة أشدود» برشقة من «الصواريخ النوعية»، في إطار سلسلة عمليات تبناها أمس ضد مواقع اسرائيلية وتجمعات جنود في جنوب لبنان.
وأورد الحزب في بيانات متلاحقة استهدافه جنودا إسرائيليين عند أطراف البلدة الشرقية والجنوبية وفي جنوب البلدة وشرقها برشقات صاروخية ومدفعية ومسيّرات. وذكرت الوكالة الوطنية أن الجيش الإسرائيلي «يقوم بعملية تفجير كبيرة في الخيام، ناسفا المنازل والمباني السكنية خلال عملية توغله في البلدة».
وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف في إسرائيل إن رجلا عمره 30 عاما قُتل بشظية صاروخ قرب ملعب في بلدة نهاريا بشمال إسرائيل أمس.
وقال رونين ماريلي رئيس بلدية نهاريا لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «الحكومة الإسرائيلية لا تحمي أمني ولا سكاني ولا سكان الشمال. من المستحيل العيش في أوضاع كهذه».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب نهاريا. وأضاف الجيش في بيان: «جرى اعتراض أغلب المقذوفات وتحديد نوعها بعدما سقطت».
وقالت القناة 12 إن ثلاثة صواريخ سقطت على البلدة الساحلية.
بالمقابل اهتزت العاصمة بيروت جراء غارات جوية على الضاحية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان بعد ما لا يقل عن 10 انفجارات قوية.
وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء ضربة جوية إسرائيلية على قرية الشعيتية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود.
وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة دخانا كثيفا يتصاعد من بلدة الخيام في جنوب لبنان، على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود، وهي منطقة محورية للمعارك البرية بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية.
وزار الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إسرائيل لإجراء محادثات مع المسؤولين في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قال إنه «في متناول أيدينا» خلال زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع.
وفي إشارة إلى استمرار وجود فجوات، قال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن بيروت تسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار ليشمل انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان.
وهذه المساعي الدبلوماسية أكثر المحاولات جدية حتى الآن لإنهاء الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله، ويشكل الصراع جزءا من التداعيات الإقليمية للعدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ أكثر من عام.
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