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وزراء اسرائيليون يشنون انتقادات لاذعة ضد الجنايات الدولية ويهددون بمعاقبة السلطة

11/21/2024 10:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب / PNN / رد وزراء اسرائيليين بعنف على قرارات محكمة الجنايات الدولية واتهموها بالعنصرية وقالوا ان على اسرائيل ان ترد بعنف على من فتح المجال لإدانة اسرائيل.

وقال وزير المالبة بتسلئيل سموتريتش
أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية
وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار.

واضاف زعيم الصهيونية الدينية ان على اسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني وعلى رأسها السلطة الفلسطينية.

واضاف
أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية
وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار.

وقال إن قرار محكمة لاهاي هو خطوة مشوهة ومنفصلة عن الواقع، ويعكس معاداة السامية والكراهية لإسرائيل. وهذه إشارة إلى مؤسسة دولية فقدت مصداقيتها ونزاهتها الأخلاقية منذ زمن طويل.

واضاف يجب على إسرائيل أن تقطع اتصالاتها مع المحكمة وتتخذ إجراءات حاسمة ضد العوامل التي أدت إلى فتح الإجراء وعلى رأسها السلطة الفلسطينية.

وختم بالقول إن السلطة الفلسطينية، التي تعمل باستمرار على تقويض وجود دولة إسرائيل والإضرار بنا على الساحة الدولية، ليست شريكا في السلام - إنها عبء يجب وضع حد له.

من ناحيته قال ما يسمى وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ان الرد على أوامر الاعتقال سيكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان.

وقال وزير خارجية الاحتلال ان على الدول المحترمة في العالم رفض الظلم الذي تتعرض له إسرائيل".

و وصف الوزير الاسرائيلي القرار بالقول :“لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها”.

وقال
وزير الطاقة الإسرائيلي ان قرار المحكمة معاد للسامية وحقير وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة

من ناحيته قال الرئيس الإسرائيلي:“هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية”.


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