وزراء اسرائيليون يشنون انتقادات لاذعة ضد الجنايات الدولية ويهددون بمعاقبة السلطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب / PNN / رد وزراء اسرائيليين بعنف على قرارات محكمة الجنايات الدولية واتهموها بالعنصرية وقالوا ان على اسرائيل ان ترد بعنف على من فتح المجال لإدانة اسرائيل.
وقال وزير المالبة بتسلئيل سموتريتش
أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية
وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار.
واضاف زعيم الصهيونية الدينية ان على اسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني وعلى رأسها السلطة الفلسطينية.
واضاف
أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية
وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار.
وقال إن قرار محكمة لاهاي هو خطوة مشوهة ومنفصلة عن الواقع، ويعكس معاداة السامية والكراهية لإسرائيل. وهذه إشارة إلى مؤسسة دولية فقدت مصداقيتها ونزاهتها الأخلاقية منذ زمن طويل.
واضاف يجب على إسرائيل أن تقطع اتصالاتها مع المحكمة وتتخذ إجراءات حاسمة ضد العوامل التي أدت إلى فتح الإجراء وعلى رأسها السلطة الفلسطينية.
وختم بالقول إن السلطة الفلسطينية، التي تعمل باستمرار على تقويض وجود دولة إسرائيل والإضرار بنا على الساحة الدولية، ليست شريكا في السلام - إنها عبء يجب وضع حد له.
من ناحيته قال ما يسمى وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ان الرد على أوامر الاعتقال سيكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان.
وقال وزير خارجية الاحتلال ان على الدول المحترمة في العالم رفض الظلم الذي تتعرض له إسرائيل".
و وصف الوزير الاسرائيلي القرار بالقول :“لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها”.
وقال
وزير الطاقة الإسرائيلي ان قرار المحكمة معاد للسامية وحقير وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة
من ناحيته قال الرئيس الإسرائيلي:“هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية”.
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