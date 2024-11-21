أبو الغيط يستنكر استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة / PNN - استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض في مجلس الأمن لوقف قرار أيدته 14 دولة عضوا في المجلس يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وبإدخال المساعدات بشكل عاجل الى القطاع.
وأكد أبو الغيط، "أن هذا الموقف الأميركي المعزول دوليا والمدان سياسيا
وأخلاقيا، هو بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع بهدف إفراغ الشمال من سكانه.
كما شدد الأمين العام، أن الولايات المتحدة، عبر استخدامها حق النقض، ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة، وتشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحقيقا لخطط اليمين الاسرائيلي المتطرف ومخططاته التي تشمل الضم واعادة الاستيطان.
وقال، إن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة في مواجهة قرار لوقف العدوان على غزة يعزز من إخلال مجلس الامن بمسؤولياته حيال
صيانة الأمن والسلم الدوليين، ويضعف المنظومة الأممية ويقوض الثقة فيها.
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