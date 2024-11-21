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أبو الغيط يستنكر استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع وقف إطلاق النار في غزة

11/21/2024 5:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض في مجلس الأمن لوقف قرار أيدته 14 دولة عضوا في المجلس يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وبإدخال المساعدات بشكل عاجل الى القطاع.

وأكد أبو الغيط، "أن هذا الموقف الأميركي المعزول دوليا والمدان سياسيا
وأخلاقيا، هو بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع بهدف إفراغ الشمال من سكانه.

كما شدد الأمين العام، أن الولايات المتحدة، عبر استخدامها حق النقض، ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة، وتشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحقيقا لخطط اليمين الاسرائيلي المتطرف ومخططاته التي تشمل الضم واعادة الاستيطان.

وقال، إن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة في مواجهة قرار لوقف العدوان على غزة يعزز من إخلال مجلس الامن بمسؤولياته حيال
صيانة الأمن والسلم الدوليين، ويضعف المنظومة الأممية ويقوض الثقة فيها.

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