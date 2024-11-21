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الأرصاد الجوية: طقس معتدل نهارا ومعتدل الى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

11/21/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون عموما معتدلا نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق.
وأوضح مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة مع رياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتقل الرطوبة تدريجيا.
وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 إلى 6 أقدام.
وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 15 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 أقدام. (النهاية)

ز ه ر / ا ع ب




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