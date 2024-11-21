الأرصاد الجوية: طقس معتدل نهارا ومعتدل الى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 11 (كونا) -- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون عموما معتدلا نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق.
وأوضح مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة مع رياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتقل الرطوبة تدريجيا.
وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 إلى 6 أقدام.
وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 15 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 أقدام. (النهاية)
ز ه ر / ا ع ب
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