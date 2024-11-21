البيتكوين تواصل مكاسبها وسط تفاؤل تجاه نهج ترامب مع العملات المشفرة

(MENAFN
) واصلت عملة البيتكوين صعودها نحو 100,000 دولار يوم الخميس، مدفوعة بالتوقعات بأن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستتبع نهجًا تنظيميًا أكثر ودية تجاه قطاع العملات الرقمية. يشعر العديد من المستثمرين بالتفاؤل بأن هذا التغيير في السياسة سيدعم نمو البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، مما يساهم في تعزيز مكانتها كأصول مالية شرعية.
خلال ساعات التداول في آسيا، تجاوزت قيمة البيتكوين 96,000 دولار، حيث وصلت إلى 96,898 دولارًا، محققة بذلك معلمًا جديدًا للعملة الرقمية. يعكس هذا الارتفاع الحاد الاهتمام المتزايد من قبل كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، الذين يرون في البيتكوين أداة استثمار واعدة في المشهد المالي الحالي.
لقد تضاعف سعر البيتكوين أكثر من مرة هذا العام، مع زيادة ملحوظة بنسبة 40 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب. يسلط هذا النمو السريع الضوء على القبول المتزايد للبيتكوين، بالإضافة إلى التحول نحو الأنظمة المالية اللامركزية. يشير الاهتمام المؤسسي المتزايد بالبيتكوين إلى أن قيمتها قد تواصل الارتفاع في الأشهر المقبلة.
مع استمرار الزخم الحالي، تسير البيتكوين على المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنتظر 100,000 دولار. يعتقد العديد من الخبراء أن الوضوح التنظيمي والدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مستقبل العملة الرقمية. إذا توافقت هذه العوامل، فقد تشهد البيتكوين مزيدًا من المكاسب الكبيرة في المستقبل القريب.
MENAFN21112024000045015839ID1108909368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.