لبنان تتكبد بخسائر قيمتها 20 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة

(MENAFN) قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام يوم الثلاثاء إن الخسائر التي تكبدتها لبنان بسبب الحرب قد وصلت في الواقع إلى 20 مليار دولار. وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن البنية التحتية دُمرت، وأن البلاد فقدت أكثر من 500,000 فرصة عمل. وأشار إلى أن الوسيط الأمريكي هوكشتاين، الذي زار لبنان مؤخرًا في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة، فضل البقاء في لبنان والعمل لتحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات، مما يعكس محاولات أمريكية للتوصل إلى تسوية.



وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن النزاع في لبنان قد يؤدي إلى تفاقم تدهور الاقتصاد اللبناني، الذي أنهكته الأزمة المستمرة منذ سنوات. وأشارت التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان قد ينخفض بنسبة 9.2 بالمئة في عام 2024 إذا استمرت الحرب، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء فرنسية.



وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد أشارت إلى أن تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة آفاق تعافي الاقتصاد اللبناني الهش بالفعل. وأشارت الوكالة إلى أن التصعيد العسكري بين الأطراف من المرجح أن يستمر حتى العام المقبل، مما سيتسبب في خسائر شديدة في الاقتصاد اللبناني، خاصة مع زيادة النزوح وتراجع إيرادات السياحة.



وقالت "ستاندرد آند بورز" إن التصعيد العسكري سيؤخر بشكل أكبر الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن فرص استعادة الحسابات العامة والخارجية على المدى الطويل ستتأثر بشكل سلبي.

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