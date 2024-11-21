المدعون العامون الأمريكيون يقدمون مطالب إلى قاض فيدرالي لمطالبة جوجل ببيع كروم

(MENAFN
) بدأت الحكومة الأمريكية جهودًا قانونية قد تغيّر بشكل جذري هيمنة شركة "جوجل" في سوق البحث الإلكتروني. وقد قدّم المدّعون قائمة من الطلبات إلى قاضٍ فيدرالي، تتضمن إلزام شركة "جوجل" ببيع متصفح "كروم". تأتي هذه الخطوة في إطار قضية مكافحة الاحتكار الأوسع ضد جوجل، والتي حكم فيها القاضي الفيدرالي "أميت ب. ميهتا" في أغسطس بأن الشركة تحتكر بشكل غير قانوني سوق البحث على الإنترنت. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات المقترحة إلى إعادة تشكيل نموذج عمل الشركة البالغة قيمتها 2 تريليون دولار، وإحداث تغييرات كبيرة في مشهد المنافسة عبر الإنترنت.
ووفقًا لوثيقة كُشف عنها يوم الخميس، تحث وزارة العدل الأمريكية المحكمة على إجبار جوجل على الانسحاب من سوق متصفح "كروم" لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما اقترح المدّعون أنه في حال استمرار ضعف المنافسة، يجب أن تُجبر جوجل على التخلي عن نظام التشغيل "أندرويد". وتهدف هذه التدابير إلى معالجة المخاوف من أن هيمنة جوجل على محركات البحث والمتصفحات تمنحها ميزة غير عادلة، مما يعزز احتكارها للسوق.
كما أوصت وزارة العدل بمنع جوجل من الدخول في اتفاقيات حصرية مع شركات مثل "آبل" لضمان بقاء محرك بحثها كخيار افتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات. علاوة على ذلك، طالبت الوزارة بإلزام جوجل بمشاركة بيانات نتائج البحث والمعلومات المرتبطة بها مع المنافسين لمدة عشر سنوات. تهدف هذه الخطوات إلى توفير ساحة تنافسية أكثر عدالة وتعزيز المنافسة في أسواق البحث والمتصفحات.
إذا تم اعتماد هذه التدابير، فستكون من بين أبرز التدخلات في قضايا مكافحة الاحتكار منذ قضية وزارة العدل ضد شركة "مايكروسوفت" عام 2000. وقد يُشكل هذا الحكم سابقة قوية لإجراءات مستقبلية ضد عمالقة التكنولوجيا الآخرين، مثل "آبل" و"أمازون" و"ميتا"، وسط تصاعد التدقيق العالمي على هيمنة هذه الشركات الكبرى.
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