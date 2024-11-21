"الجمعة البيضاء" تعود على أمازون الإمارات بخصومات تصل إلى 70% مع تخفيضات حصرية لأعضاء "برايم"

(MENAFN
- IPN)
• ابتداءً من 20 نوفمبر، يمكن لأعضاء "برايم" التسوق مبكرًا من أكبر فعالية تخفيضات لهذا العام على والاستفادة من أفضل العروض والتوصيل المجاني وخصومات على المستلزمات اليومية والمواد الغذائية الطازجة من "أمازون فريش"
• الملايين من العروض والخصومات المميزة بانتظار العملاء على المستلزمات اليومية، والأجهزة الإلكترونية والمنزلية والمطبخية، ومنتجات التجميل، والأزياء، وأجهزة أمازون، من أشهر العلامات التجارية "تيلدا" و"أريال" و"ألبرو" و"كيراستاس" و"فيليبس" و"نسبريسو" و"أبل" و"لوجيتك" و"دايسون" و"براون" و"ريفلون" و"نايكي" و"آن كلاين" و"كاسيو" و"ليجو"
• يمكن للمتسوقين التوفير بشكل أكبر خلال "الجمعة البيضاء" عبر الخصومات المصرفية الفورية مع بطاقات ماستركارد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الإمارات الإسلامي، إلى جانب خيارات دفع مرنة مثل "تسوق الآن وادفع لاحقاً" وخطط تقسيط مصرفية من دون فوائد
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 18 نوفمبر 2024: أعلنت أمازون الإمارات عن اقتراب موعد انطلاق "الجمعة البيضاء"، وهي أكبر فعالية تخفيضات لهذا العام، والتي تقدم خيارات استثنائية للتوفير مع خصومات كبيرة تصل إلى 70% على موقع ، إذ ستبدأ فترة العروض من 20 إلى 30 نوفمبر، مع فرصة التسوق المبكر لأعضاء برنامج أمازون "برايم" اعتبارًا من منتصف ليلة 20 نوفمبر.
توفر تخفيضات "الجمعة البيضاء" لهذا العام ملايين فرص التوفير من خلال خصومات وعروض مميزة تشمل جميع الفئات والمنتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى خيارات التوصيل السريعة والمريح، ما يجعلها فرصة مثالية للتوفير على المستلزمات اليومية والهدايا لموسم الأعياد القادم.
يمكن للعملاء الانضمام إلى برنامج أمازون "برايم" للاستفادة القصوى من عروض "الجمعة البيضاء" عبر ، والاشتراك في العضوية الشهرية مقابل 16 درهماً فقط أو السنوية مقابل 140 درهماً فقط، والاستمتاع بالمزايا الاستثنائية مثل التسوق الحصري والتوصيل المجاني والمحتوى الترفيهي.
توفر تخفيضات "الجمعة البيضاء" كل ما يحتاجه المتسوقون من المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والمنتجات المنزلية والمطبخية، والأزياء، والتجميل، والمواد الغذائية الطازجة، وأجهزة أمازون. كما تشمل التخفيضات منتجات من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا، وذلك عبر متجر أمازون العالمي على amazon.ae.
وتضم التخفيضات خصومات على أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل "تيلدا"، و"بيرييه"، و"أريال"، و"أومو"، و"كومفورت"، و"ألبرو"، و"أولابليكس"، و"كيراستاس"، و"يوسيرين"، و"لوكسيتان"، و"نيوتروجينا"، و"لافازا"، و"فيليبس"، و"ديلونجي"، ونسبريسو"، و"سونوس"، و"مارشال"، و"سامسونج"، و"أبل"، و"وان بلس"، و"لوجيتك"، و"لينوفو"، و"أسوس"، و"كيندل"، و"رينج"، و"فيتبيت"، و"سوني"، و"دي جي إل"، و"دايسون"، و"ليفويت"، و"سيمنز"، و"براون"، و"ريفلون"، و"بيبيليس"، و"راي بان"، و"جيس"، و"مايكل كورس"، و"بوما"، و"أندر أرمور"، و"نايكي"، و"أديداس"، و"ريبوك"، و"بوس"، و"آن كلاين"، و"كاسيو"، و"كالفن كلاين"، و"ليفايز"، و"ليغو"، و"باربي".
وبهذه المناسبة، قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكس أكبر فعالية تخفيضات لهذا العام "الجمعة البيضاء" التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في الإمارات، مع مجموعة واسعة من العروض التي تلبي جميع احتياجاتهم، من المستلزمات اليومية إلى المنتجات الثمينة، في توقيت مثالي مع نهاية العام".
وأضاف مارتينيلي: "نحن ندرك أهمية المرونة في تجربة التسوق؛ لذا، نوفر خيارات دفع مريحة مثل خدمة "تسوق الآن وادفع لاحقاً"، وخطط التقسيط المصرفي من دون فوائد، والخصومات المصرفية الفورية. أما بالنسبة للعملاء الراغبين في الاستفادة القصوى من تخفيضات "الجمعة البيضاء" على Amazon.ae، فإنّ عضوية أمازون "برايم" هي الخيار الأمثل، إذ توفر وصولًا حصريًّا للعروض، وتوصيلًا مجانيًّا، وخصومات استثنائية. إنّ تخفيضات "الجمعة البيضاء" ليست مجرد فعالية تسوق، بل فرصة لشكر العملاء المخلصين وترحيب بالعملاء الجدد، مع تقديم خيارات مميزة للتوفير".
المزيد من التوفير مع عضوية "برايم" خلال تخفيضات "الجمعة البيضاء"
يتمتع أعضاء برنامج أمازون "برايم" بوصول حصري ومبكر إلى تخفيضات "الجمعة البيضاء" ابتداءً من 20 نوفمبر، مع خصومات على المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية من "أمازون فريش"، بالإضافة إلى التوصيل المجاني في نفس اليوم أو اليوم التالي. كما توفر العضوية توصيلًا دوليًا مجانيًّا عند التسوق من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا، عبر متجر أمازون العالمي على amazon.ae، فضلاً عن الخصومات المصرفية الفورية.
وتُعَد فترة تخفيضات "الجمعة البيضاء" الفرصة المثالية للانضمام إلى برنامج أمازون "برايم" على مقابل 16 درهماً شهريًّا أو 140 درهماً سنويًّا فقط، وذلك للاستمتاع بمزايا متعددة خلال مواسم التسوق الكبرى مثل تخفيضات "الجمعة البيضاء"، بالإضافة إلى المزايا الأخرى للعضوية على مدار العام، بما في ذلك التسوق المبكر، والتوصيل المجاني، و"أمازون فريش"، والمحتويات الترفيهية من "برايم فيديو" و"ألعاب الفيديو من برايم"، فضلًا عن الاشتراكات المجانية في خدمة "ديليفرو بلس".
أفضل العروض للعملاء في الإمارات خلال تخفيضات "الجمعة البيضاء" على Amazon
الإلكترونيات
• تخفيضات تصل إلى 49% على سماعات الرأس اللاسلكية، ومكبرات الصوت، والميكروفونات، من "أنكر"، و"سوني"، و"سينهايزر"، و"جي بي إل"، و"سونوس"، و"شاومي"، و"ساوند كور"، و"سامسونج"، و"مارشال".
• تخفيضات تصل إلى 48% على الكاميرات والملحقات من "سوني"، و"جوجل نيست"، و"دي جي إل"، و"لوجيتك"، و"فوجي فيلم".
• تخفيضات تصل إلى 41% على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من "سامسونج"، و"لينوفو"، و"أبل"، و"إتش بي".
• تخفيضات تصل إلى 37% على الهواتف المحمولة وملحقاتها من "أبل"، و"سامسونج"، و "شاومي"، و"وان بلس".
أجهزة أمازون
• تخفيضات تصل إلى 53% على أجهزة "إيكو".
• تخفيضات تصل إلى 48% على أجهزة "رينج".
• تخفيضات تصل إلى 27% على أجهزة "كيندل".
خدمات أمازون المنزلية
• تخفيضات تصل إلى 20% على تأجير السيارات وخدمات الصيانة وخدمات النقل والتعبئة وخدمات تركيب التلفزيون.
الألعاب
• تخفيضات تصل إلى 50% على شاشات الألعاب، وأجهزة التحكم، والملحقات من علامات تجارية مثل "أسوس"، و"ريزر كيشي"، و"ريزر باسيليسك"، و"إنفيك".
• تخفيضات تصل إلى 35% على بلاي ستيشن، وسماعات الرأس، وأجهزة التحكم من "سوني".
المنزل
• تخفيضات تصل إلى 35% على أجهزة تنقية الهواء وغسالات الصحون من "ليفويت"، و"سيمنز"، و"برو بريز".
• تخفيضات تصل إلى 23% على المكانس الكهربائية "دايسون"، و"دريم"، و"روبوروك"، و"هوفر".
• تخفيضات تصل إلى 24% على أطقم بياضات السرير من "هوتيل لينين كلوب".
المطبخ
• تخفيضات تصل إلى تخفيضات تصل إلى 40% على ماكينات القهوة، وخفاقات الحليب من علامات تجارية مثل "نسبريسو"، و"ديلونجي"، و"فيليبس"، و"لافازا".
• تخفيضات تصل إلى 30% على المقالي الهوائية من "نينجا"، و"باناسونيك".
المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية بما فيها منتجات "أمازون فريش"
• تخفيضات تصل إلى 70% على المستلزمات اليومية من "بيريه"، و"هومنترا"، و"تيلدا"، و"ألبرو"، و"هومانترا"، و"كمفرت"، و"كولجيت"، و"فيري"، و"فاين"، و"جيف"، و"أريال"، و"أومو".
• تخفيضات تصل إلى 70% على الطماطم، والخيار، والبامية، والبطاطس، والفاصولياء الفرنسية، والجزر، والليمون، والشمندر، والخس، والفطر، والبصل، والباذنجان من "أمازون فريش"، وحصرياً لأعضاء "برايم".
• تخفيضات تصل إلى 28% على اللحوم الطازجة بما في ذلك لحم الضأن من "أمازون فريش" وحصرياً لأعضاء "برايم".
• تخفيضات تصل إلى 20% على المستلزمات اليومية مثل الزبدة والسمن من "أمازون فريش" وحصرياً لأعضاء "برايم".
التجميل والعناية الشخصية
• تخفيضات تصل إلى 45% على منتجات التجميل من "فيليبس"، و"براون"، و"ريفلون"، و"باناسونيك"، و"بيبليس".
• تخفيضات تصل إلى 23% على منتجات الشعر والاستحمام من "أولابليكس"، و"كيتش"، و"كوزركس"، و"كيراستاس".
• تخفيضات تصل إلى 19% على منتجات التجميل من "يوسيرين"، و"سيرافي"، و"لوكسيتان"، و"لانيج"، و"نيتروجينا".
• تخفيضات تصل إلى 14% على مجففات الشعر، ومكواة الشعر، ومكواة التجعيد من "فيليبس"، و"ريمنجتون".
الموضة
• تخفيضات تصل إلى 66% على الساعات من "فيتبيت"، و"ووب"، و"آن كلاين"، و"تومي هيلفيجر"، و"كاسيو".
• تخفيضات تصل إلى 63% على الملابس من "بوس"، و"كالفن كلاين"، و"تومي هيلفيجر"، و"أديداس"، "وليفايز"، و"أندر أرمور"، و"نايكي".
• تخفيضات تصل إلى 51% على الأحذية من "أجز"، و"بوس"، و"أندر أرمر"، و"كروكس"، و"ريبوك"، و"ألدو"، و"أديداس".
• تخفيضات تصل إلى 50% على النظارات والحقائب من "راي – بان"، و"بوما"، و"سامسونايت"، و"مايكل كورس"، و"جيس"، و"تيد بيكر"، و"أمريكان توريستر".
• تخفيضات تصل إلى 22% على المجوهرات من "شواروفسكي".
الرياضة
• تخفيضات تصل إلى 42% على منصات المشي المنزلية من "كينغ سميث"، و"سبارنود فيتنس"، و"ووكينغ باد زي 1".
• تخفيضات تصل إلى 15% على المكملات الرياضية من "ثورن".
الألعاب
• تخفيضات تصل إلى 35% على الألعاب من علامات تجارية بما فيها "ليجو"، و"باربي".
طرق إضافية للتوفير خلال عروض "الجمعة البيضاء" على Amazon
• خصومات مصرفية فورية: يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات إضافية على المنتجات المؤهلة عند الدفع ببطاقات ماستركارد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الإمارات الإسلامي، مع تطبيق الشروط والأحكام.
• "تسوّق الآن وادفع لاحقاً": يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامج "تابي" لتقسيط الدفعات إلى أربعة أقساط من دون فوائد، مع تطبيق الشروط والأحكام.
• خطط تقسيط مرنة: يمكن للعملاء اختيار خطط تقسيط مصرفية من دون فوائد مع مجموعة واسعة من الشركاء المصرفيين عند شراء المنتجات المؤهلة، ما يتيح لهم تسديد مشترياتهم بأقساط شهرية ميسرة، مع تطبيق الشروط والأحكام.
الاستعداد لتخفيضات "الجمعة البيضاء" على Amazon
يمكن للعملاء في الإمارات معرفة موعد فعالية "الجمعة البيضاء" عبر سؤال المساعد الرقمي "أليكسا": "أليكسا، متى تبدأ فعالية الجمعة البيضاء؟" باللغة العربية أو الإنجليزية. كما يمكنهم تحسين تجربة التسوق بتنزيل تطبيق أمازون
MENAFN21112024005103015503ID1108909207