تعيين خليجي بنك ليكون حصريا بنك الاستلام لاكتتاب مجموعة مطاعم الأبراج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تعيينه‭ ‬بنك‭ ‬الاستلام‭ ‬حصريا‭ ‬لاكتتاب‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬سيكو،‭ ‬المدير‭ ‬الرئيسي‭ ‬للطرح‭ ‬العام‭ ‬المرتقب‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقه‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬لغاية‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬‮

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سيُقدم‭ ‬البنك‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والإرشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬وفعالة‭ ‬لجميع‭ ‬المتقدمين‭. ‬ويُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاكتتاب‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نموّ‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬كشريكٍ‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬البحرينية‭ ‬ملتزم‭ ‬بدعم‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال

ميثم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاكتتاب‭ ‬المهمّ‭. ‬نهتم‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بالشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬وشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬سيكو‭ ‬ومجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬تُجسّد‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬نموّ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أميرة‭ ‬العباسي،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة

الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬نلتزم‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬وفعالة‭ ‬لعملائنا‭. ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬بنك‭ ‬الاستلام‭ ‬حصريا‭ ‬لهذه‭ ‬العملية‭ ‬وتقديم‭ ‬دعمنا‭ ‬وخبرتنا‭ ‬طوال‭ ‬عملية‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬وإيجابية‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭. ‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بدعوة‭ ‬المهتمين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاكتتاب‭ ‬لزيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروعنا‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬وسند‭ ‬ومجمع‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬ومجمع‭ ‬اللولو‭ ‬الحد،‭ ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬مسبق‭ ‬بسهولة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سكيب‭ ‬لاينو‮»‬‭ ‬لاختيار‭ ‬الوقت‭ ‬الأنسب‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وسام‭ ‬حداد‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لمجموعة‭ ‬سيكو‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬كبنك‭ ‬الاستلام‭ ‬للطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحتملين‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬للاكتتاب‭ ‬في‭ ‬الطرح

لدى‭ ‬فروعه‭ ‬المنتشرة‭ ‬بمواقع‭ ‬استراتيجية‭. ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬ميسرة‭ ‬وفعالة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬علق‭ ‬حمد‭ ‬راشد‭ ‬هلال‭ ‬عيسى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬وسيكو‭ ‬لطرح‭ ‬هذا‭ ‬الاكتتاب،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬والضيافة‭. ‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بالدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬وسيكو‭ ‬الذي‭ ‬سيساهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬التوسعية‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1987،‭ ‬وتعد‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬والضيافة،‭ ‬حيث‭ ‬تدير‭ ‬16‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬عبر‭ ‬37‭ ‬موقعًا‭ ‬فعليًا،‭ ‬22‭ ‬مطبخا‭ ‬سحابيا‭ ‬ويعمل‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1200‭ ‬موظف‭. ‬وتشتمل‭ ‬محفظتها‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬المطاعم‭ ‬مثل‭ ‬الأبراج،‭ ‬والبنديرة،‭ ‬ونيو‭ ‬آسيا،‭ ‬ولومي،‭ ‬وياسلام،‭ ‬وأوتو،‭ ‬وسان‭ ‬كارلو‭ ‬شيكيتي،‭ ‬ومزمز،‭ ‬ولا‭ ‬رو،‭ ‬وسانغام،‭ ‬وتُعرف‭ ‬جميعها‭ ‬بتميزها‭ ‬بتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬طعام‭ ‬فريدة‭ ‬تحاكي‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬تمتلك

مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬خمسة‭ ‬امتيازات‭ ‬تجارية،‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وهي‭ ‬الخبر،‭ ‬جدة‭ ‬والرياض‭.‬‮

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وفي‭ ‬ظل‭ ‬مساعيها‭ ‬الجادة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬سوف‭ ‬تطلق‭ ‬مجموعة‭ ‬الأبراج‭ ‬مطاعم‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ (‬البحرين‭)‬،‭ ‬ومجمع‭ ‬الليوان‭ ‬في‭ ‬الهملة‭ ‬ومجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ (‬البحرين‭)‬،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬خططها‭ ‬بالتواجد‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬المطاعم‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الامتياز‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬