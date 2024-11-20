تعيين خليجي بنك ليكون حصريا بنك الاستلام لاكتتاب مجموعة مطاعم الأبراج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، تعيينه بنك الاستلام حصريا لاكتتاب مجموعة مطاعم الأبراج من قِبل سيكو، المدير الرئيسي للطرح العام المرتقب الذي سيتم إطلاقه يوم الأحد القادم 24 نوفمبر مدة أسبوعين لغاية 8 ديسمبر 2024.
سيُقدم البنك كافة التسهيلات اللازمة لتقديم طلبات الاكتتاب، بما في ذلك الدعم الفني والإرشادات اللازمة لضمان تجربة سلسة وفعالة لجميع المتقدمين. ويُعتبر هذا الاكتتاب خطوة مهمة في دعم نموّ قطاع المطاعم في مملكة البحرين، ويسهم في تعزيز مكانة خليجي بنك كشريكٍ رئيسي في السوق المالية البحرينية ملتزم بدعم الشركات المحلية.
وفي هذا السياق، قال
ميثم عبدالحميد مدير إدارة تطوير الأعمال في خليجي بنك: «يسعدنا في خليجي بنك أن نكون جزءًا من هذا الاكتتاب المهمّ. نهتم في خليجي بنك بالشراكات المجتمعية وشراكتنا مع سيكو ومجموعة مطاعم الأبراج تُجسّد التزامنا بدعم نموّ الاقتصاد البحريني وتعزيز مكانة السوق المالية».
وأضافت أميرة العباسي، مديرة إدارة
الخدمات المصرفية للأفراد: «نحن في خليجي نلتزم بتوفير تجربة سلسة وفعالة لعملائنا. يسعدنا أن نكون بنك الاستلام حصريا لهذه العملية وتقديم دعمنا وخبرتنا طوال عملية الاكتتاب العام لمجموعة مطاعم الأبراج لضمان تجربة سلسة وإيجابية لجميع المشاركين. نحن مسرورون بدعوة المهتمين للمشاركة في هذا الاكتتاب لزيارة أحد فروعنا الموجودة في مرفأ البحرين المالي، وسند ومجمع وادي السيل ومجمع اللولو الحد، كما يمكنهم حجز موعد مسبق بسهولة عبر تطبيق «سكيب لاينو» لاختيار الوقت الأنسب لهم».
من جانبه، قال وسام حداد رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة سيكو: «يسرنا التعاون مع خليجي بنك كبنك الاستلام للطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج، حيث يمكن للمستثمرين المحتملين تقديم طلباتهم للاكتتاب في الطرح
لدى فروعه المنتشرة بمواقع استراتيجية. هذا التعاون المثمر يعكس التزامنا المشترك بتقديم خدمات مالية ميسرة وفعالة تلبي تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات».
بدوره، علق حمد راشد هلال عيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم الأبراج، قائلًا: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع خليجي بنك وسيكو لطرح هذا الاكتتاب، والذي يمثل خطوة استراتيجية تدعم الجهود المبذولة لدفع النمو في قطاع المطاعم والضيافة. نحن متفائلون بالدعم المقدم من خليجي بنك وسيكو الذي سيساهم بلا شك في تحقيق أهدافنا التوسعية ويعزز مكانتنا في السوق على الصعيد المحلي والإقليمي».
الجدير بالذكر أن مجموعة مطاعم الأبراج تأسست في البحرين في العام 1987، وتعد شركة رائدة في قطاع المطاعم والضيافة، حيث تدير 16 علامة تجارية عبر 37 موقعًا فعليًا، 22 مطبخا سحابيا ويعمل لدى المجموعة ما يقارب 1200 موظف. وتشتمل محفظتها على سلسلة من أشهر المطاعم مثل الأبراج، والبنديرة، ونيو آسيا، ولومي، وياسلام، وأوتو، وسان كارلو شيكيتي، ومزمز، ولا رو، وسانغام، وتُعرف جميعها بتميزها بتقديم تجارب طعام فريدة تحاكي مختلف الأذواق في مملكة البحرين. كما تمتلك
مجموعة مطاعم الأبراج خمسة امتيازات تجارية، ثلاثة منها في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية وهي الخبر، جدة والرياض.
وفي ظل مساعيها الجادة للتوسع في البحرين، سوف تطلق مجموعة الأبراج مطاعم مفاهيم جديدة في مشروع توسعة مجمع الأفنيوز (البحرين)، ومجمع الليوان في الهملة ومجمع سيتي سنتر (البحرين)، فضلًا عن استكمال خططها بالتواجد المباشر في سوق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مجموعة المطاعم الحاصلة على حق الامتياز التجاري في المملكة.
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