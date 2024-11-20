((مناجم أبومروات)) تتوقع ارتفاع احتياطيات الذهب إلى نصف مليون أوقية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مصدر فى شركة مناجم ((أبومروات)) لاستخراج الذهب، إنَّ الدراسات التى تجريها الشركة، حالياً، لتقييم احتياطياتها من الذهب فى مصر تشير إلى أن الاحتياطى قد يرتفع إلى نصف مليون أوقية، مقابل 150 ألفاً حالياً.
وقال المصدر فى الشركة المشتركة المملوكة مناصفة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة ((أتون))، الكندية، إنها بموجب الاتفاقات يتعين عليها تسليم البنك المركزى كل ما يحتاجه من ذهب.
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وتوقعت وصول استثمارات الشركة فى مصر إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الجارى، مقابل 40 مليون دولار فى نهاية يونيو الماضى.
وأعلنت شركة ((آتون)) الكندية المساهم الرئيسى فى ((أبومروات)) عن نتائج إيجابية جديدة بعد إجراء عمليات أخذ عينات سطحية داخل منطقة استكشافية بامتياز أبومروات فى الصحراء الشرقية.
وأوضحت الشركة، أنها بصدد وضع خطط لتطوير منجم غرب الحمامة ليكون أول منجم يتم تشغيله فى الامتياز.
وأشار بيان صادر عن الشركة لبورصة ((تورنتو)) إلى أن نتائج التحليل أظهرت وجود 183 جراماً من الذهب لكل طن فى منطقة بوهلوج بعد جمع 7 عينات، بينما سجلت منطقة كاب أميرة 67.4 جرام لكل طن بعد جمع 112 عينة، كما أظهرت نتائج منطقة سمنّا الإقليمية 125 جراماً لكل طن بعد جمع 42 عينة.
وتعتزم الشركة افتتاح مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم فى الربع الأول من عام 2026، بحسب ما قاله أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبومروات، فى وقت سابق لـ((البورصة)).
وتمتلك الشركة رخصة تعدين فى منطقتى رودريجين وغرب الحمامة لمدة مبدئية تبلغ 20 عاماً، قابلة للتجديد لعشر سنوات إضافية. كما تحتفظ برخصة تنقيب بمساحة إضافية فى ((أبومروات)) تصل إلى 255 كيلومتراً مربعاً، لمدة 4 سنوات.
وتتضمن البنية التحتية لمشروع أبومروات إنشاء طريق سريع بأربعة مسارات، وخط كهرباء بجهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى خط أنابيب مياه. كما أن المنطقة تتمتع بسهولة الوصول إلى المطارات الدولية فى الغردقة والأقصر، ما يسهم فى تعزيز بيئة الاستثمار فى المنطقة.
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