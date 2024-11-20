((مناجم أبومروات)) تتوقع ارتفاع احتياطيات الذهب إلى نصف مليون أوقية

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصدر فى شركة مناجم ((أبومروات)) لاستخراج الذهب، إنَّ الدراسات التى تجريها الشركة، حالياً، لتقييم احتياطياتها من الذهب فى مصر تشير إلى أن الاحتياطى قد يرتفع إلى نصف مليون أوقية، مقابل 150 ألفاً حالياً.

وقال المصدر فى الشركة المشتركة المملوكة مناصفة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة ((أتون))، الكندية، إنها بموجب الاتفاقات يتعين عليها تسليم كل ما يحتاجه من ذهب.

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وتوقعت وصول استثمارات الشركة فى مصر إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الجارى، مقابل 40 مليون دولار فى نهاية يونيو الماضى.

وأعلنت شركة ((آتون)) الكندية المساهم الرئيسى فى ((أبومروات)) عن نتائج إيجابية جديدة بعد إجراء عمليات أخذ عينات سطحية داخل منطقة استكشافية بامتياز أبومروات فى الصحراء الشرقية.

وأوضحت الشركة، أنها بصدد وضع خطط لتطوير منجم غرب الحمامة ليكون أول منجم يتم تشغيله فى الامتياز.

وأشار بيان صادر عن الشركة لبورصة ((تورنتو)) إلى أن نتائج التحليل أظهرت وجود 183 جراماً من الذهب لكل طن فى منطقة بوهلوج بعد جمع 7 عينات، بينما سجلت منطقة كاب أميرة 67.4 جرام لكل طن بعد جمع 112 عينة، كما أظهرت نتائج منطقة سمنّا الإقليمية 125 جراماً لكل طن بعد جمع 42 عينة.

وتعتزم الشركة افتتاح مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم فى الربع الأول من عام 2026، بحسب ما قاله أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبومروات، فى وقت سابق لـ((البورصة)).

وتمتلك الشركة رخصة تعدين فى منطقتى رودريجين وغرب الحمامة لمدة مبدئية تبلغ 20 عاماً، قابلة للتجديد لعشر سنوات إضافية. كما تحتفظ برخصة تنقيب بمساحة إضافية فى ((أبومروات)) تصل إلى 255 كيلومتراً مربعاً، لمدة 4 سنوات.

وتتضمن البنية التحتية لمشروع أبومروات إنشاء طريق سريع بأربعة مسارات، وخط كهرباء بجهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى خط أنابيب مياه. كما أن المنطقة تتمتع بسهولة الوصول إلى المطارات الدولية فى الغردقة والأقصر، ما يسهم فى تعزيز بيئة الاستثمار فى المنطقة.