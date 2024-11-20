8.13 مليارات ريال إجمالي صادرات المملكة من الثروة الحيوانية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
تجاوزت قيمة صادرات المملكة من الثروة الحيوانية 8.13 مليارات ريال، 92.7% منها هي صادرات محلية من المملكة؛ حيث صدرت المملكة ما قيمته 7.54 مليارات ريال من ثروتها الحيوانية، و590.4 مليون ريال لحيوانات مستوردة معاد تصديرها، وتمثل ما نسبته 7.3%.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء، أن ما تعيد المملكة تصديره من ثروة حيوانية يمثل أقل من 2% من واردات المملكة من الثروة الحيوانية، والتي بلغت حتى 2023 حوالي 32.67 مليار ريال. الصادرات المحلية
وتركزت أغلب الصادرات المحلية من الثروة الحيوانية على فئة الألبان ومنتجاتها، والتي تستحوذ على أكثر من نصف القيمة الإجمالية بنسبة 57.6%، كما ظهرت فئة شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية بنسبة كبيرة أيضًا؛ بنسبة 18.5% أما اللحوم والمنتجات البحرية فمثلت معا حوالي 17% من الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية المنتجات الغذائية الحيوانية الأخرى، وكانت مساهمة المنتجات الحيوانية غير التقليدية ضئيلة جدا، وذلك لمحدودية استخداماتها، حيث لم تتجاوز نسبتها 0.01%.
وبلغت قيمة صادرات الحيوانات الحية حسب البيانات 144.5 مليون ريال تمثل ما نسبته 1.9%، أما لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل فبلغت قيمتها 665.5 مليون ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، والأسماك والقشريات، والرخويات وغيرها من اللا فقريات المائية بلغت 619 مليون ريال بنسبة 8.2%، وألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل فبلغت 4.35 مليارات ريال سعودي، وتمثل أكبر نسبة من الصادرات المحلية، أما منتجات شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، وشموع من أصل حيواني أو نباتي فبلغت قيمتها 1.40 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 18.5% من الإجمالي، ومحضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى فبلغت قيمتها 370.8 مليون ريال تمثل ما نسبته 4.9% من الإجمالي. إعادة التصدير
وشكلت الألبان ومنتجاتها والعسل النسبة الأكبر من الصادرات الحيوانية المعاد تصديرها، وبلغت نسبتها 43%، أما المنتجات الحيوانية الحية فحلت في المرتبة الثانية بنسبة 22.6%، وتنوعت باقي نسبة الصادرات بين المنتجات البحرية، وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية.
وبلغت قيمة المعاد تصديره من لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 101.5 مليون ريال، تمثل ما نسبته 17.2%، وأسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللا فقاريات المائية 13.5 مليون ريال بنسبة 2.3%، وألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل بلغت 254.1 مليون ريال سعودي بنسبة 43% من الإجمالي، أما فئة شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، شموع من أصل حيواني أو نباتي فبلغت 66.9 مليون ريال بنسبة 11.3%، ومحضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى بلغت 21 مليون ريال سعودي بنسبة 3.6% من الإجمالي. إجمالي قيمة الصادرات من الثروة الحيوانية حسب مجموعات المنتجات خلال عام 2023 ((بالريال)):
حيوانات حية= 144.509.745= 1.9%
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل= 665.464.392= 8.8%
أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللا فقاريات المائية= 619.003.342= 8.2%
ألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل= 4.349.811.429= 57.6%
منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر= 1.113.110= 0.01%
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، شموع من أصل حيواني أو نباتي= 1.395.355.200= 18.5%
محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى= 370.782.104= 4.9%
الإجمالي= 7.546.039.322 إجمالي قيمة المعاد تصديره من الثروة الحيوانية حسب مجموعات المنتجات خلال عام 2023 ((بالريال))
حيوانات حية= 133.406.313= 22.6%
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل= 101.504.162= 17.2%
أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللا فقريات المائية= 13.480.874= 2.3%
ألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل= 254.128.577= 43%
منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر= 40.253= 0.01%
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، شموع من أصل حيواني أو نباتي= 66.866.531= 11.3%
محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى= 20.985.187= 3.6%
الإجمالي= 590.411.897
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